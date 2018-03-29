«Ювентус» подключит Матюиди к процессу покупки Марсьяля

«Ювентус» рассматривает возможность покупки Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Italia.

По информации ресурса, «бьянконери» рассчитывают привлечь к переговорам полузащитника Блейза Матюиди. Ожидается, что француз поговорит с партнером по сборной и попробует убедить его перейти в туринский клуб.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему нападающему со стороны «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Марсьяль провел 40 матчей во всех турнирах на клубном уровне. На его счету 11 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллионов евро.

Его текущий контракт с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2019 года.