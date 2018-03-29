Игроки «Амкара» и «Локомотива» наденут траурные футболки в память о погибших в Кемерове

Пресс-служба «Амкара» выступила с сообщением перед матчем 24 тура чемпионата России против «Локомотива».

Игроки перед началом очного поединка выйдут на поле в особых футболках, посвящeнных памяти жертв трагедии, произошедшей в Кемерово. Кроме того, сама игра начнeтся с минуты молчания.

25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли и пострадали люди, большинство из них дети», – говорится на официальном сайте пермского клуба.

Согласно «Meduza», в результате трагедии погибло не менее 64 человек.

Встреча «Локомотив» – «Амкар» состоится 31 марта.