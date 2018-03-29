Ананидзе поблагодарил болельщиков и игроков за поддержку

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе перенес в минувшую среду операцию на колене в одной из ведущих клиник Европы, которая располагается в Риме. После перенесенной процедуры он поблагодарил болельщиков и игроков за поддержку.

«Несколько часов назад успешно завершилась операция. Надеюсь, что на реабилитацию уйдет не очень много времени.

Я всегда ощущал поддержку и очень ценю это. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в эти дни и делил со мной эту боль», – написал игрок в инстаграме.

Напомним, что 25-летнему футболисту сборной Грузии была сделана пластика передней крестообразной связки правого коленного сустава.