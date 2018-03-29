Газзаев: «Невызов Денисова в сборную? Личные отношения лучше задвинуть куда-нибудь подальше» 

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Игоре Денисове.

«Черчесов игнорирует Денисова? Знаете, у каждого тренера свои взгляды на формирование состава. С другой стороны, сборная России – это государственный масштаб. Личные отношения здесь лучше задвинуть куда-нибудь подальше, чтобы их не было видно. Надо принимать те решения, которые приносят команде максимальную пользу. Все же ждут максимального результата… А сборная – не частная лавочка», – сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что конфликт Денисова и Черчесова начался во время совместной работы в «Динамо».