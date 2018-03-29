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  • Газзаев: «Невызов Денисова в сборную? Личные отношения лучше задвинуть куда-нибудь подальше» 

Газзаев: «Невызов Денисова в сборную? Личные отношения лучше задвинуть куда-нибудь подальше» 

29 марта 2018, 01:51
6

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Игоре Денисове.

«Черчесов игнорирует Денисова? Знаете, у каждого тренера свои взгляды на формирование состава. С другой стороны, сборная России – это государственный масштаб. Личные отношения здесь лучше задвинуть куда-нибудь подальше, чтобы их не было видно. Надо принимать те решения, которые приносят команде максимальную пользу. Все же ждут максимального результата… А сборная – не частная лавочка», – сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что конфликт Денисова и Черчесова начался во время совместной работы в «Динамо».

Источник: «Советский спорт»
Россия Россия Локомотив Денисов Игорь Газзаев Валерий Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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нейтральныйкакникто
1522299916
Когда назначат тренером , тогда и будешь звать кого хочешь , хоть Бубнова с Аршавиным, хоть Кержакова с Березуцкими
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Федя Кабак
1522303223
Молодец газик, всё верно сказал. Физрук раздражает и бесит, нужно его менять.
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Князев
1522303991
Правильно, молодец Газзаев. Это не частная лавочка. А Черчесову лучше уйти и не позориться!!!
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САДЫЧОК
1522306045
денисов-как человек очень слабый! ..и игрок средний!...а Черчесова не поздно поменять, например на Бердыева !
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OfaZavr
1522311365
вот здесь соглашусь, в масштабах сборной нужно в ее интересах действовать а не как ребенок в песочнице себя вести
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Волховский
1522314621
Чушь.
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