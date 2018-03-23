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    Дудь: «Конфликт Черчесова и Денисова начался с того, что тренер вызвал игрока на драку»

    Известный видеоблогер Юрий Дудь рассказал о том, с чего начался конфликт нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

    «Для тех, кто забыл, вот что гласит предание (и несколько человек, находившихся в то время в окрестностях Химкинского леса). 22 марта «Динамо» и «Зенит» давали матч чемпионата России – того самого, который Андре Виллаш-Боаш закончил своим единственным русским титулом. За «Динамо» не играл полузащитник Артур Юсупов – он отказался продлевать контракт и в наказание был усажен в запас. Матч закончился минимальной победой «Зенита»; когда динамовская раздевалка наполнилась людьми, слово взял Игорь Денисов – на тот момент центральный игрок «Динамо».

    – Саламыч, – обратился он к тренеру. – А почему у нас игрок основы на скамейке сидит?

    Станислав Черчесов завелся и предложил Денисову по#####ться. Есть две версии, как именно это звучало, поэтому привожу обе.

    Первая:

    – Пойдем в душ, я тебе шею сломаю.

    Вторая:

    – Я тебя придушу как гуся.

    В душ никто не пошел, но конфликт не угас», – рассказал Дудь.

    Источник: Sports.ru

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    23.03.2018 10:42
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 11:00

      Об этом сейчас уже можно забыть и помириться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3955

      Kollljan 24 марта 2018, 04:50

      Черчесов это не тренер, а недоразумение. Как его могли назначить тренером сборной? В голове не укладывается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh 24 марта 2018, 01:54

      Дудь нормальный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 23 марта 2018, 20:05

      Денисов- хам и правильно Черчес его в сборную не берёт!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh > pktsoev 24 марта 2018, 01:54

      черчесов такой же

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +311

      eugen-han 23 марта 2018, 18:06

      версия конечно интересная,но маловероятная,так как описанный блогером вариант конфликта не может так долго существовать,и тем более,что считаться такой серьёзной причиной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 марта 2018, 16:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На тот период Борюсик Ротенберг выходил в основу вместо Юсупова и "Динамо" играло по-существу в 10-м. Вот Денисов и завёлся.

      -4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 марта 2018, 14:59

      Дудь, как обычно, чушь несёт.
      Пускай дальше рэперов расспрашивает про письки-попки.
      Не зная конфликта, начинает что-то додумывать, как там всё было.
      При конфликте игрока и тренера, нельзя брать игрока в команду, тем более, в сборную. Игрок будет неуправляемым и будет нагнетаться негативная атмосфера в коллективе.
      Денисова уже один раз пригласили в кабинет для примирения - не получилось.
      всё, что тут сопли жевать.
      Денисов, конечно, хороший игрок, но не надо подавать ситуацию таким образом, что сборная неудачно сыграет именно из-за его отсутствия, футбол это командная игра.
      Игроков, делающих разницу в мире по пальцам рук токаря можно пересчитать и денисова в этом списке не будет.

      Хоть и считаю Денисова хорошим игроком, а к Черчесу как тренеру имею претензии, в этом вопросе надо трезво смотреть на вещи.

      6
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 23 марта 2018, 13:58

      мстительная тварь...я ему Титова никогда не прощу....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 13:50

      если так все и было то зачинщик конфликта Черчесов получается и как старший повел себя отвратительно, все уважение к нему пропало.

      9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 марта 2018, 13:08

      "22 марта «Динамо» и «Зенит» давали матч чемпионата России".
      Кто-нибудь догадался поздравить этих физруков с годовщиной?

      0
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