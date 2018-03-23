Дудь: «Конфликт Черчесова и Денисова начался с того, что тренер вызвал игрока на драку»

Известный видеоблогер Юрий Дудь рассказал о том, с чего начался конфликт нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Для тех, кто забыл, вот что гласит предание (и несколько человек, находившихся в то время в окрестностях Химкинского леса). 22 марта «Динамо» и «Зенит» давали матч чемпионата России – того самого, который Андре Виллаш-Боаш закончил своим единственным русским титулом. За «Динамо» не играл полузащитник Артур Юсупов – он отказался продлевать контракт и в наказание был усажен в запас. Матч закончился минимальной победой «Зенита»; когда динамовская раздевалка наполнилась людьми, слово взял Игорь Денисов – на тот момент центральный игрок «Динамо».

– Саламыч, – обратился он к тренеру. – А почему у нас игрок основы на скамейке сидит?

Станислав Черчесов завелся и предложил Денисову по#####ться. Есть две версии, как именно это звучало, поэтому привожу обе.

Первая:

– Пойдем в душ, я тебе шею сломаю.

Вторая:

– Я тебя придушу как гуся.

В душ никто не пошел, но конфликт не угас», – рассказал Дудь.