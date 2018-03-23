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  • Дудь: «Конфликт Черчесова и Денисова начался с того, что тренер вызвал игрока на драку»

Дудь: «Конфликт Черчесова и Денисова начался с того, что тренер вызвал игрока на драку»

23 марта 2018, 10:42
36

Известный видеоблогер Юрий Дудь рассказал о том, с чего начался конфликт нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Для тех, кто забыл, вот что гласит предание (и несколько человек, находившихся в то время в окрестностях Химкинского леса). 22 марта «Динамо» и «Зенит» давали матч чемпионата России – того самого, который Андре Виллаш-Боаш закончил своим единственным русским титулом. За «Динамо» не играл полузащитник Артур Юсупов – он отказался продлевать контракт и в наказание был усажен в запас. Матч закончился минимальной победой «Зенита»; когда динамовская раздевалка наполнилась людьми, слово взял Игорь Денисов – на тот момент центральный игрок «Динамо».

– Саламыч, – обратился он к тренеру. – А почему у нас игрок основы на скамейке сидит?

Станислав Черчесов завелся и предложил Денисову по#####ться. Есть две версии, как именно это звучало, поэтому привожу обе.

Первая:

– Пойдем в душ, я тебе шею сломаю.

Вторая:

– Я тебя придушу как гуся.

В душ никто не пошел, но конфликт не угас», – рассказал Дудь.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Динамо Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (36)
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gor77
1521791196
Ёлы-палы, "Бомбардир" - вы сайт жёлтой прессы или всё-таки про футбол? А этот Дудь брат Арустамяна? )))) Какой бред.
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FanatSerj
1521792677
какие то версии даже не складные, бред какой то. Да и хер на этого Денисова, в сборной сейчас ЦЗ нужны, ну и после травмы Кокорина ЦН. В центр поля там и так народу хоть отстреливай.
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ufos73
1521794460
Дудь попробовал дурь, и ему приснилось, что он игрок динамо )))
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Татарин за ЦСКА
1521795769
и теперь из-за физрука пострадает вся сбоная.Денисов нужен в нашеи сборнои
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Avaretz
1521798506
С тех пор Денисов боится в душе мыло уронить
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OfaZavr
1521802213
если так все и было то зачинщик конфликта Черчесов получается и как старший повел себя отвратительно, все уважение к нему пропало.
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АРИЕЦ2008
1521802735
мстительная тварь...я ему Титова никогда не прощу....
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Chesn0k
1521806391
Дудь, как обычно, чушь несёт. Пускай дальше рэперов расспрашивает про письки-попки. Не зная конфликта, начинает что-то додумывать, как там всё было. При конфликте игрока и тренера, нельзя брать игрока в команду, тем более, в сборную. Игрок будет неуправляемым и будет нагнетаться негативная атмосфера в коллективе. Денисова уже один раз пригласили в кабинет для примирения - не получилось. всё, что тут сопли жевать. Денисов, конечно, хороший игрок, но не надо подавать ситуацию таким образом, что сборная неудачно сыграет именно из-за его отсутствия, футбол это командная игра. Игроков, делающих разницу в мире по пальцам рук токаря можно пересчитать и денисова в этом списке не будет. Хоть и считаю Денисова хорошим игроком, а к Черчесу как тренеру имею претензии, в этом вопросе надо трезво смотреть на вещи.
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Tostao
1521811745
На тот период Борюсик Ротенберг выходил в основу вместо Юсупова и "Динамо" играло по-существу в 10-м. Вот Денисов и завёлся.
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pktsoev
1521824707
Денисов- хам и правильно Черчес его в сборную не берёт!
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