Слуцкий: «Хотелось бы тренировать в Англии вновь»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своем профессиональном прогрессе. Последним местом работы россиянина был английский «Халл Сити».

«Чемпионшип, где я работал, – это смесь английского футбола с европейским. Для меня в нем многое оказалось незнакомым. Я получил бесценный опыт в Халле. Сейчас Леонид Слуцкий более сильный тренер, чем был год назад.

Моя задача – проанализировать допущенные ошибки и продолжить трудиться. Хочу ли я вернуться в Британию? Да. Там две лучшие лиги мира. Отдельно отмечу болельщиков «Халл Сити», которые меня поддерживали», – сказал Слуцкий The Set Pieces.

С лета Слуцкий приступит к работе с голландским «Витессом».