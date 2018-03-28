Слуцкий: «Хотелось бы тренировать в Англии вновь»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своем профессиональном прогрессе. Последним местом работы россиянина был английский «Халл Сити».
«Чемпионшип, где я работал, – это смесь английского футбола с европейским. Для меня в нем многое оказалось незнакомым. Я получил бесценный опыт в Халле. Сейчас Леонид Слуцкий более сильный тренер, чем был год назад.
Моя задача – проанализировать допущенные ошибки и продолжить трудиться. Хочу ли я вернуться в Британию? Да. Там две лучшие лиги мира. Отдельно отмечу болельщиков «Халл Сити», которые меня поддерживали», – сказал Слуцкий The Set Pieces.
С лета Слуцкий приступит к работе с голландским «Витессом».
Источник: Бомбардир.ру