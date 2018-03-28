Слуцкий: «Для сборной России было бы лучше, если бы некоторые ее футболисты играли в Англии, Германии или Испании»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что для развития и приобретения опыта российским футболистам нужно пробовать свои силы в европейских чемпионатах из первой пятерки. По мнению специалиста, это пошло бы на пользу национальной команде.

«Глобализация футбола – очень важная часть развития этого вида спорта. И, конечно, для наших игроков и для нашей национальной команды было бы лучше, если бы некоторые из них играли в Англии, Германии или Испании. Вы бы стали понимать принципы каждой страны, ее культуру, сильные стороны и менталитет.

Для российских игроков есть только один шанс перебраться в Англию: они должны хорошо выступить в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Только эта информация является серьезной оценкой для английских клубов», – цитирует Слуцкого The Set Pieces.