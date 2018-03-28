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  • Слуцкий: «Для сборной России было бы лучше, если бы некоторые ее футболисты играли в Англии, Германии или Испании»

Слуцкий: «Для сборной России было бы лучше, если бы некоторые ее футболисты играли в Англии, Германии или Испании»

28 марта 2018, 16:42
23

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что для развития и приобретения опыта российским футболистам нужно пробовать свои силы в европейских чемпионатах из первой пятерки. По мнению специалиста, это пошло бы на пользу национальной команде.

«Глобализация футбола – очень важная часть развития этого вида спорта. И, конечно, для наших игроков и для нашей национальной команды было бы лучше, если бы некоторые из них играли в Англии, Германии или Испании. Вы бы стали понимать принципы каждой страны, ее культуру, сильные стороны и менталитет.

Для российских игроков есть только один шанс перебраться в Англию: они должны хорошо выступить в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Только эта информация является серьезной оценкой для английских клубов», – цитирует Слуцкого The Set Pieces.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
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simoron81
1522244678
ты прав Леня
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ROSTOV SUPER
1522245303
В Лиге чемпионов они " хорошо " выступают из года в год , на ЧМ и ЧЕ та же песня , и предпосылок для обратного не наблюдается ! Да и зачем им Европа , пластаться там за копейки в сравнении с ихними з/п в РФПЛ просто за то , что у них в кармане российский паспорт !
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hevbn 28
1522246215
Так то оно так , но я не согласен с тем, что только играя в ЛЧ и на больших турнирах можно уехать в Европу , ну а как же Карпин, Мостовой , Аленичев ...,по моему в то время наши клубы тоже не добивались больших результатов в еврокубках как и сборная, но это не помешало уехать тем кто действительно достоин того чтобы играть в больших чемпионатах и хорошо играть, думаю это вопрос желания играть в Европе. А при нынешних зарплатах где ты получаешь деньги больше за "паспорт" , чем за умение играть такого желания не возникает почти не у кого, тем более странно не приглашение в сборную такого игрока как Караваев который очень хорошо себя показывает пусть пока не в" большой" Европе , но все таки в Европе , тем более при таком дефиците игроков как у нас сейчас.
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ВасяК
1522246719
У нас в России есть один клуб,и он ставит ценник,а все остальные под него подстраиваются!!!И по этому игрочишки получают очень хорошо,и им нехочется ехать в Европу рвать жопу!!!
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insider_retro
1522248556
Наши, к сожалению, больше пижоны, чем профессионалы, способные вынести тяготы западного чемпионата!.. Когда играть и надрываться надо во всех играх, а не только в дерби и принципиальных поединках... Конечно, игроки "оттуда" более предпочтительны для тренера сборной... Им мяч дал, схему чирканул, а там всё и срастётся... Уговаривать и не пускать в клубы не надо...
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KsiroN
1522249187
А зачем им уезжать? Тут зарабатывают большие деньги, спасибо лимиту на легионеров. А там им готовы платить и покупать их за те деньги которые они реально стоят. Не поедут никуда за меньшую зарплату.
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Dimon 007
1522250956
Как правильно сказал Мостовой!
Слуцкий случайно потренировал в Англии и уже мнит из себя эксперта!
Если футболисты будут играть за рубежом, то будет тоже что со Слуцким.
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Полная Канистра
1522251180
что же ты не заманил 2-3х когда был в халле поиграли бы у тебя потом на повышение бы пошли
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OfaZavr
1522252304
наши нестабильны на долгосрочном отрезке и не очень хорошие качества менталитета сказываются порою, западные клубы просто не хотят связываться с ними.
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zigbert
1522254121
В ведущие европейские клубы наших игроков не возьмут и какой смысл играть в командах средней руки.
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