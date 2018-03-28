Червиченко: «Большое количество игроков «Спартака» в составе не добавило сборной России качества в игре»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что большое количество футболистов красно-белых в сборной России не улучшило качество игры национальной команды в товарищеских матчах против Бразилии (0:3) и Франции (1:3). По его словам, из спартаковцев лишь голкипер Александр Селихов, защитник Георгий Джикия и полузащитник Александр Самедов заслуживают выступать в составе сборной.

«Учитывая качество игроков, которыми располагает Россия, нынешняя игра не так уж плоха. Это лучше, чем то, что мы имели три-четыре года назад. Черчесов выжимает максимум из этой сборной. Отсутствие пары игроков непонятно: Дзюба и Денисов точно не были бы лишними. Артем лучше Заболотного и более достоин сборной. Но тут на усмотрение тренера, потому что его авторитет и состояние команды превыше всего.

Большое количество футболистов «Спартака» в сборной? Это не улучшило качества игры. Селихов, Самедов и Джикия – ребята, которые должны быть в сборной. Остальные – очень условно. Головин – будущее команды. Акинфеев, кажется, до 50 лет будет стоять и оставаться лучшим. В этом году стали раскрываться Миранчуки. Глушаков и Комбаров в каком-то коротком промежутке помогут команде, но ключевыми игроками назвать их нельзя. Думаю, это последний сезон, когда они присутствуют в сборной.

Лучше играть в контрольных матчах с топ-сборными. А то выйдешь против условного Бангладеша, накидаешь «десятку» и будешь думать, что поймал бога за причинное место. А тут постоянно – холодный душик. Все время понимаешь свое место и то, к чему надо стремиться. Мне очень понравился вчерашний гол: и как Смольников вырезал, и как Смолов замкнул.

Успехом нашей сборной на чемпионате мира будет проход в 1/4. Если пройдут еще дальше, это будет чистое везение. Ну или за уши будут тянуть как хозяев турнира. Впрочем, очень сильно сомневаюсь в возможности такого относительно нашей сборной, учитывая, с каким ядом на нас рыгают державы Старого Света. На российской сборной это отношение никак не сказывается. Не думаю, что у нас настолько просвещенные футболисты в области географии, что знают про существование Исландии и о том, где она находится. От неприезда этих чиновников воздух будет чище», – сказал Червиченко.