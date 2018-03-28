В РФС заявили, что на матче Россия – Франция не было зафиксировано проявлений расизма

Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачев прокомментировал информацию портала Topmercato, сообщившего, что двое игроков сборной Франции подверглись расистским оскорблениям во время товарищеского матча с Россией (3:1) в Санкт-Петербурге, состоявшемся во вторник, 27 марта.

По данным источника, расистские выкрики были адресованы полузащитнику Полю Погба и нападающему Усмане Дембеле.

«Наши службы не слышали и не фиксировали ничего подобного, но в случае необходимости готовы изучить этот вопрос. Но, повторю, мы ничего подобного не зафиксировали», – сказал Толкачев.

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