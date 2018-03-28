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  • Topmercato: двое игроков сборной Франции подверглись расистским выкрикам во время матча с Россией

Topmercato: двое игроков сборной Франции подверглись расистским выкрикам во время матча с Россией

28 марта 2018, 12:13
49

По информации Topmercato, двое футболистов сборной Франции были оскорблены болельщиками на расистской почве во время товарищеского поединка с Россией (1:3), прошедшем в Санкт-Петербурге.

Как сообщает источник, фотограф ресурса AFP, присутствовавший на матче, сообщил, что слышал в адрес полузащитника Поля Погба и нападающего Усмане Дембеле расистские выкрики с трибун. По его словам, на 73 минуте со стороны болельщиков были слышны скандирования в адрес Погба во время касания игроком мяча.

Оборона сборной – кошмар. Только факты

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция Погба Поль Дембеле Усман
Комментарии (49)
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insider_retro
1522228641
Не было такого... Всё отрицать и ничего не обсуждать! Это происки упырей и попытки расшатать ситуацию вокруг отечественного футбола...
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3a zenit
1522229774
может нам на выезде в Франции или Англии обвинить трибуны в русофобии???Скажем что тоже слышали выкрики болельщиков с угрозой расправы жизни и тд и тп...
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Бабушка Зильзиля
1522230074
А я слышал как срёт канадский лось!
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dinar7777dinar
1522230358
ну погба если обезьяна так че сделаешь !
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Старикан
1522230372
Что-то эти фотографы становятся глухими и слепыми когда наших оскорбляют на выезде...
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Shogun
1522230513
Полсостава ниггеров, а чм...рили только двоих
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Vickont
1522231004
А еще эти ужасные русские додумались хлопать и радоваться, когда французы пропустили гол
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VVM1964
1522231461
Звукозапись есть ? Нет ? Тогда это инсинуации или просто " глюки " .
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GoldPlayFIFARus9
1522233399
Франции? А мы играли оказывается с лягушатниками? Странно,мне казалось что приехала какая-то африканская сборная...
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OfaZavr
1522233468
ну конечно как же без этого, опять за свое принялись клеветники.
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