Topmercato: двое игроков сборной Франции подверглись расистским выкрикам во время матча с Россией

По информации Topmercato, двое футболистов сборной Франции были оскорблены болельщиками на расистской почве во время товарищеского поединка с Россией (1:3), прошедшем в Санкт-Петербурге.

Как сообщает источник, фотограф ресурса AFP, присутствовавший на матче, сообщил, что слышал в адрес полузащитника Поля Погба и нападающего Усмане Дембеле расистские выкрики с трибун. По его словам, на 73 минуте со стороны болельщиков были слышны скандирования в адрес Погба во время касания игроком мяча.

Оборона сборной – кошмар. Только факты