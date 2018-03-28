Семин: «Возглавить другую команду? «Локомотив» – мой дом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин побывал на встрече со студентами МГУ, на которой ответил на некоторые вопросы. Например, он рассказал о причинах, по которым вряд ли возглавит в ближайшее время другой клуб.

— Хотели бы возглавить другую команду в России или Европе?

— «Локомотив» — это мой дом. Я здесь заканчивал играть, мне — молодому парню — доверили здесь работу, которую мы хорошо выполняли. Душа лежит в «Локомотиве», это самое главное. И хочу продолжать работать только здесь.

— Что нужно сделать главному тренеру, чтобы игроков с разным менталитетом и характером, собрать в одну команду?

— Реальные требования к футболистам. Можно сказать: «Играйте как «Барселона». Но игроков-то таких нет! Нужно мыслить реально и давать те задания, которые они выполнить в состоянии. Как в тренировочной работе, так и на матчах.