Колосков: «У меня хорошее мнение о наших перспективах на чемпионате мира-2018»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) поделился мнением о перспективах нашей команды на чемпионате мира-2018. До турнира осталось два с половиной месяца.

«У меня сложилось хорошее впечатление о перспективах российской команды на чемпионате мира, несмотря на сегодняшнее поражение, отставание в классе, игровое мастерство отдельных футболистов. Наша сборная играла смело, с желанием атаковать, создала достаточно много моментов, использовала коллективный прессинг и действовала агрессивно.

Мне лично это понравилось. Фрагменты содержательной игры, которая показала российская команда, вселяют уверенность, что ей удастся выйти из группы на домашнем чемпионате мира», – сказал экс-функционер.

Следующий матч наша команда проведет 30 мая против австрийцев.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

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