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  • Колосков: «У меня хорошее мнение о наших перспективах на чемпионате мира-2018»

Колосков: «У меня хорошее мнение о наших перспективах на чемпионате мира-2018»

28 марта 2018, 00:37
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) поделился мнением о перспективах нашей команды на чемпионате мира-2018. До турнира осталось два с половиной месяца.

«У меня сложилось хорошее впечатление о перспективах российской команды на чемпионате мира, несмотря на сегодняшнее поражение, отставание в классе, игровое мастерство отдельных футболистов. Наша сборная играла смело, с желанием атаковать, создала достаточно много моментов, использовала коллективный прессинг и действовала агрессивно.

Мне лично это понравилось. Фрагменты содержательной игры, которая показала российская команда, вселяют уверенность, что ей удастся выйти из группы на домашнем чемпионате мира», – сказал экс-функционер.

Следующий матч наша команда проведет 30 мая против австрийцев.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Франция
Комментарии (8)
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insider_retro
1522188127
У функционеров своё видение , а у людей своё ... И оно разное... Оптимистов всё меньше...
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Александр52
1522190228
Посмотрим, его мнению ещё можно доверять.
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neveldomha
1522214636
Я точно знаю, что на ЧМ 2018 г. наши сыграют 3 матча и не больше. Вот и все выводы.
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OfaZavr
1522228392
оптимистично-неоправданное мнение)
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nemolod
1522229419
Сразу вспомнилась песня Утесова - СГОРЕЛ ВАШ ДОМ С КОБЫЛОЙ ВМЕСТЕ,ВОКРУГ ПЫЛАЛО ВСЕ ПОМЕСТЬЕ А В ОСТАЛЬНОМ,ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА,ВСЕ ХОРОШО,ВСЕ ХОРОШО!
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Опорник84
1522239464
Перспективы только у собаки Шарика из анекдота!
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yorgenbarenz
1522245171
Если бы с Западом не разлаялись,вполне могли финал выкупить.
Ответить
zigbert
1522245802
Хорошие и обнадеживающие слова.
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