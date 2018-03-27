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  • Смолов считает, что сборная России в матче с французами наиграла как минимум на ничью

Смолов считает, что сборная России в матче с французами наиграла как минимум на ничью

27 марта 2018, 22:41
10

Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итог товарищеского матча против сборной Франции (1:3). Футболист полагает, что его команда не наиграла на поражение.

«Эмоции неоднозначные. Все прекрасно видели, что мы местами играли на равных, создавали моменты и могли забить не один гол. Мы не наиграли на поражение. Футбол – командная игра, и результат превыше всего, поэтому обидно.

Сборная Франции – это не космос, но с соперниками такого уровня нельзя допускать ни малейшей ошибки, потому что они приводят к голам в наши ворота. У Франции исполнители такого уровня, что за малейшую оплошность наказывают», – сказал Смолов.

Сборная России не может победить в пяти матчах кряду.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция Россия Смолов Федор
Комментарии (10)
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raritet
1522180362
В том то вся беда Смолов, что никакой на сегодня Франции вы не смогли ничего противопоставить.
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пряник929
1522180556
Точно допинг жрут - им кажется на поле они все круче Месси играют...в каком то виртуальном мире живут, не осознают реальность
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RUSARM
1522180646
Смолов,что бы наиграть на ничью,надо было еще 2 забить а не языком трясти,одни пи@даболы!!!
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vladik12
1522181031
Хорошо, что Федя не сказал: "Мы наиграли на 3:0 в нашу пользу".
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sevsor
1522181483
Федя, так ты говоришь, что "Сборная Франции – это не космос"?))) Так что же вы выглядели так беспомощьно 75 минут матча и только за 15 минут до конца начали чуточку шевелиться? Вот что точно можно утверждать, что тебе Федя с сотоварищи, до космоса как до Плутона...Соберитесь духом там у себя и хотя бы выйдете из группы на ЧМ, мы вас на руках носить будем...а сейчас тебе лучше не хвастаться!))
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ROSTOV SUPER
1522182244
Франция не космос , где то мы это уже слышали , ах да , это Миранчук о Бразилии ! Ну а вы тогда больше похожи на космический мусор !
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Урия Гип
1522183923
Точно, они в перерыве грибы едят.
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neveldomha
1522215117
И почему это французы вас несчастных не пожалели.
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пряник929
1522219372
и вообще, что за дебильная тактика мяч катать поперек и назад??? Это главный тренер -вратарь дает установку или игроки на тренировках не напасовались??? как выигрывать и забивать , если не идти вперед к воротам соперника и абсолютно нет быстрых атак и контратак???
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yorgenbarenz
1522222748
Французы вас пожалели.Помнят,что мы во Второй Мировой были союзниками.Если бы они приехали на игру крайне озлобленными на нас,то штучек 6-8 насовали между ног голкиперу России.
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