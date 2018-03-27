Смолов считает, что сборная России в матче с французами наиграла как минимум на ничью

Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итог товарищеского матча против сборной Франции (1:3). Футболист полагает, что его команда не наиграла на поражение.

«Эмоции неоднозначные. Все прекрасно видели, что мы местами играли на равных, создавали моменты и могли забить не один гол. Мы не наиграли на поражение. Футбол – командная игра, и результат превыше всего, поэтому обидно.

Сборная Франции – это не космос, но с соперниками такого уровня нельзя допускать ни малейшей ошибки, потому что они приводят к голам в наши ворота. У Франции исполнители такого уровня, что за малейшую оплошность наказывают», – сказал Смолов.

Сборная России не может победить в пяти матчах кряду.

Главные выводы по матчу Россия – Франция