Радимов: «Хорошо, что Нойштедтер не получил разрыв мениска от финта Мбаппе»

Бывший футболист Владислав Радимов прокомментировал результат матча сборных России и Франции (1:3). Эксперт отметил технические качества Килиана Мбаппе. В этой встрече французский нападающий забил два мяча. Оба раза ему противостоял Роман Нойштедтер.

«Есть такие игроки, которые удивительно владеют мячом. Сложно понять, как они исполняют финты. Например, в этой игре был Мбаппе. Хорошо, что Нойштедтер не получил разрыв мениска от его финта. Вы видели, как у него ушла нога?», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главные выводы по матчу Россия – Франция