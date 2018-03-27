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  • Радимов: «Хорошо, что Нойштедтер не получил разрыв мениска от финта Мбаппе»

Радимов: «Хорошо, что Нойштедтер не получил разрыв мениска от финта Мбаппе»

27 марта 2018, 21:21
14

Бывший футболист Владислав Радимов прокомментировал результат матча сборных России и Франции (1:3). Эксперт отметил технические качества Килиана Мбаппе. В этой встрече французский нападающий забил два мяча. Оба раза ему противостоял Роман Нойштедтер.

«Есть такие игроки, которые удивительно владеют мячом. Сложно понять, как они исполняют финты. Например, в этой игре был Мбаппе. Хорошо, что Нойштедтер не получил разрыв мениска от его финта. Вы видели, как у него ушла нога?», – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: Бомбардир.ру
Россия Франция Нойштедтер Роман Мбаппе Килиан
Комментарии (14)
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Garrincha58
1522175197
где нашли этого Нойштетера и Рауша просто диву даешься и кто нибудь скажите там что вообще делает в сборной Заболотный и особенно Ерохин это до чего до катилась страна что этих дудоломов берут в Зенит но самое смешное в сборную покойный Бесков бы или Лобановский просто смеялись бы до упада если бы у них были такие игроки они вообще не должны играть в футбол или мир совсем сошел с ума
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Garrincha58
1522175289
да еще Лунев просто не тот вратарь который должен играть в Зените и в сборной тем более все три гола на его совести
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Vickont
1522175411
Влад, ноги у этого Нойштедтера и так ходят сами по себе, отдельно от тела и тем более мозга, так что ничего удивительного нет, что он не травмировался
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insider_retro
1522175477
Нога в одну сторону, корпус в другую, а голова пыталась поспевать за ситуацией... Но тело не успело и случилось рандеву с вратарём и известным исходом...
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Антон bx14e
1522176211
ахахахахахах!!!))))) финт из моего двора) защита,как вратарь-гоняла!))))
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Par Mezan
1522176320
Отлично сыграно! Теперь во всём мире сборную России будут окончательно считать аутсайдером.... А мы, не спеша, спустимся с горы и пере.... всё стадо! Свежо питание, да серится с трудом! Ха. С ув
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ruded
1522176645
хорошо, что у обороны мозг не взорвался, наблюдая за скоростью мышления игроков соперника.
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Max Bobr
1522176675
Отличная политика и тактика Черчесова, пусть думают, что мы слабы. Хотя, оно так и есть...
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ilichkadr
1522176904
Финт в исполнении Мбаппе - детский. Попадаются на подобные финты не опытные защитники, которые смотрят в момент отбора не на мяч, а на игрока. Обычная раскачка, на которую дважды попался Нойштедтер. Не надо бросаться на игрока с мячом и всё будет окей, но это школа для 12-ти летнего пацана, а не для игрока сборной.
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Обер-КанцлерЪ
1522177242
Да Мбаппе этого Лошпедтера крутил как хотел, это какая-то порнография, а не центральный защитник! Черчесов уж лучше бы из молодежной сборной взяли пару центральных защитников и их наигрывал, так хоть перспектива какая-то была бы! А ещё - Ерохин ноль ходячий, ему бы в ФНЛ играть, в сборную через постель попал видимо. Заболотный - этого бы на лесопилку, он бы с деревом нашёл общий язык. Жирков - в клубе в основе не играет уже хз сколько, а у шрека - в каждом матче в старте! Лунёва просто жаль, не свойственно ему так слабо играть((
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