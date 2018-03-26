Совместная комиссия РФС и РФПЛ требует, чтобы «Амкар» весной заменил газон на стадионе

Совместная комиссия РФС и РФПЛ требует, чтобы «Амкар» поменял газон на стадионе «Звезда». Об этом заявил генеральный директор пермяков Игорь Резвухин.

Ранее стало известно, что домашний матч 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» пермский клуб проведет в Москве.

– Я до сих пор не понимаю, почему у нас закрыли стадион.

– У вас есть рекомендация от РФС поменять газон. Это вообще возможно сделать среди сезона?

– Нереально, конечно! У нас на данный момент есть сертификат, который действует до 2020 года, он выдан нам с сентября 2017 года! В рекомендации, которую составила нам комиссия, написано: «Рекомендовано поменять газон». Все – больше ничего.

– Есть ли шансы, что вы поменяете газон, и «Амкар» в этом сезоне сыграет в Перми?

– Почему вы задаете эти вопросы мне? Пусть это останется на совести тех, кто принимает такие решения.

– И все-таки, возможно ли поменять газон?

– Вы знаете ответ на этот вопрос! Как можно поменять газон в минусовую температуру?