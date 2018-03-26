Защитник «Селтика» Тирни обойдется «МЮ» в 20 миллионов

Защитник «Селтика» Киран Тирни по окончании текущего сезона может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Record. В английском клубе он будет призван заменить Алекса Сандро, за которого «манкунианцы» не готовы платить «Ювентусу» более 70 миллионов фунтов стерлингов.

Трансфер Тирни оценивается приблизительно в 20 миллионов фунтов стерлингов. Стоит отметить, что в конце прошлого года защитник продлил контракт с «Селтиком» на шесть лет.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» планирует летом потратить около 200 миллионов на трансферы.