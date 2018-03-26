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    Каррера остался доволен игрой футболистов «Спартака» в матче Россия – Бразилия

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре футболистов красно-белых в товарищеском матче РоссияБразилия.

    – Вы побывали в Лужниках на матче Россия – Бразилия. Как оцените выступление спартаковцев: того же Зобнина, Глушакова, Кутепова и Самедова?

    – Ваша сборная противостояла сильному сопернику. И я остался доволен действиями ребят.

    – И у Джано, и у Зобнина пострадали колени. С чем это связано?

    – К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Джано находились в идеальных физических кондициях. Зобнин всегда играл, Джано недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.

    – Какова ситуация с Зе Луишем? Когда форвард может вернуться в строй?

    – Зе уже возобновил тренировки, посмотрим, как станет реагировать на нагрузки. И если он больше не будет чувствовать боль, значит, готов к игре.

    Джано получил травму крестообразных связок. Зобнин повредил мениск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.03.2018 01:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +451

      frizom 26 марта 2018, 21:50

      Массимо как обычно тактичен и деликатен, одним словом - мистер!

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 26 марта 2018, 16:34

      Скоро ощипывать крылья. Кстати смотрел их не неделе против Оренбурга, ничего особенного, ФНЛьный ФНЛ,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 марта 2018, 12:04

      Массимо молодец всегда найдет положительные моменты.

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 марта 2018, 11:46

      Доволен????? Значит мы с ним смотрели разные матчи...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 11:21

      Что поделаешь вся сборная сыграла неудачно.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 марта 2018, 09:25

      кутеп ов это аншлаг на поле

      0
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