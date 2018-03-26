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  • Каррера остался доволен игрой футболистов «Спартака» в матче Россия – Бразилия

Каррера остался доволен игрой футболистов «Спартака» в матче Россия – Бразилия

26 марта 2018, 01:14
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре футболистов красно-белых в товарищеском матче РоссияБразилия.

– Вы побывали в Лужниках на матче Россия – Бразилия. Как оцените выступление спартаковцев: того же Зобнина, Глушакова, Кутепова и Самедова?

– Ваша сборная противостояла сильному сопернику. И я остался доволен действиями ребят.

– И у Джано, и у Зобнина пострадали колени. С чем это связано?

– К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Джано находились в идеальных физических кондициях. Зобнин всегда играл, Джано недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.

– Какова ситуация с Зе Луишем? Когда форвард может вернуться в строй?

– Зе уже возобновил тренировки, посмотрим, как станет реагировать на нагрузки. И если он больше не будет чувствовать боль, значит, готов к игре.

Джано получил травму крестообразных связок. Зобнин повредил мениск.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Россия Бразилия Джано Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (6)
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С-Пб on-line
1522045552
кутеп ов это аншлаг на поле
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zigbert
1522052514
Что поделаешь вся сборная сыграла неудачно.
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Чикомас
1522054014
Доволен????? Значит мы с ним смотрели разные матчи...
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OfaZavr
1522055050
Массимо молодец всегда найдет положительные моменты.
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Куртуазные манеры
1522071261
Скоро ощипывать крылья. Кстати смотрел их не неделе против Оренбурга, ничего особенного, ФНЛьный ФНЛ,
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frizom
1522090222
Массимо как обычно тактичен и деликатен, одним словом - мистер!
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