Каррера остался доволен игрой футболистов «Спартака» в матче Россия – Бразилия

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре футболистов красно-белых в товарищеском матче Россия – Бразилия.

– Вы побывали в Лужниках на матче Россия – Бразилия. Как оцените выступление спартаковцев: того же Зобнина, Глушакова, Кутепова и Самедова?

– Ваша сборная противостояла сильному сопернику. И я остался доволен действиями ребят.

– И у Джано, и у Зобнина пострадали колени. С чем это связано?

– К сожалению, это ситуации, которые нельзя контролировать. И Роман, и Джано находились в идеальных физических кондициях. Зобнин всегда играл, Джано недавно оправился от травмы, но был готов к встрече с Литвой. Конечно, форма не позволяла ему находиться на поле все 90 минут, но он, повторю, был готов к матчу.

– Какова ситуация с Зе Луишем? Когда форвард может вернуться в строй?

– Зе уже возобновил тренировки, посмотрим, как станет реагировать на нагрузки. И если он больше не будет чувствовать боль, значит, готов к игре.

Джано получил травму крестообразных связок. Зобнин повредил мениск.