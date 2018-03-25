Сборная России получит за участие в Лиге наций минимум 1 миллион

Сборная России заработает за участие в Лиге наций как минимум 1 миллион евро. Общий призовой фонд турнира составит 76,25 миллиона.

Сборные, выступающие в дивизионе А, получат по 1,5 миллиона, в дивизионе В – по 1 миллиону, в дивизионе С – по 750 тысяч, в дивизионе D – по 500 тысяч. Еще столько же в каждом дивизионе получит команда, победившая в своей группе.

Победитель Лиги наций вдобавок ко всему получит еще 4,5 миллиона. Сборная, занявшая второе место – 3,5 миллиона, третье – 2,5 миллиона.

Россияне сыграют во второй группе дивизиона В вместе с Турцией и Швецией.