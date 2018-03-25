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    Сборная России получит за участие в Лиге наций минимум 1 миллион

    Сборная России заработает за участие в Лиге наций как минимум 1 миллион евро. Общий призовой фонд турнира составит 76,25 миллиона.

    Сборные, выступающие в дивизионе А, получат по 1,5 миллиона, в дивизионе В – по 1 миллиону, в дивизионе С – по 750 тысяч, в дивизионе D – по 500 тысяч. Еще столько же в каждом дивизионе получит команда, победившая в своей группе.

    Победитель Лиги наций вдобавок ко всему получит еще 4,5 миллиона. Сборная, занявшая второе место – 3,5 миллиона, третье – 2,5 миллиона.

    Россияне сыграют во второй группе дивизиона В вместе с Турцией и Швецией.

    Источник: УЕФА

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    25.03.2018 18:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 25 марта 2018, 21:37

      получат 1 миллион и пенка под зад!

      0
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      Рейтинг: +56

      Serenya16 25 марта 2018, 20:59

      Сборная по футболу это днище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 20:30

      Стимул для хорошей игры есть.

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 марта 2018, 20:17

      Для Мудько заработают...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 20:05

      интересно вот такой вопрос:а если бы за участие в лиге наций каждый игрок сборной скидывался по 100 000 рублей,много ли среди наших ТОП футболистов на это пошли????

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 20:03

      лучше бы лига наций вообще русским футболистам денег не давала

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 марта 2018, 19:41

      Пока для нас футбол не является сферой для заработков...
      Мы пока будем тащится от дармовых бонусов...

      4
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 25 марта 2018, 19:35

      *** ,Купите болельшикам мороженного ,правельное будет расспределение средств !!! и при том лучше восточной части России ,вот !!!

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 25 марта 2018, 19:31

      Громко сказано " заработает " ! Получат за очередной позор !

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 марта 2018, 19:22

      Дизлайков..?

      0
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