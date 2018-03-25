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Сборная России получит за участие в Лиге наций минимум 1 миллион

25 марта 2018, 18:30
13

Сборная России заработает за участие в Лиге наций как минимум 1 миллион евро. Общий призовой фонд турнира составит 76,25 миллиона.

Сборные, выступающие в дивизионе А, получат по 1,5 миллиона, в дивизионе В – по 1 миллиону, в дивизионе С – по 750 тысяч, в дивизионе D – по 500 тысяч. Еще столько же в каждом дивизионе получит команда, победившая в своей группе.

Победитель Лиги наций вдобавок ко всему получит еще 4,5 миллиона. Сборная, занявшая второе место – 3,5 миллиона, третье – 2,5 миллиона.

Россияне сыграют во второй группе дивизиона В вместе с Турцией и Швецией.

Источник: УЕФА
Европа Россия
Комментарии (13)
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swot1205
1521992064
вот наше место, даже высоковато;)
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dinar7777dinar
1521992507
за что миллион то? просто выйти на поле? и так нихрена не могут убогие !
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ROSTOV SUPER
1521995477
Громко сказано " заработает " ! Получат за очередной позор !
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сапёр75
1521995710
*** ,Купите болельшикам мороженного ,правельное будет расспределение средств !!! и при том лучше восточной части России ,вот !!!
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insider_retro
1521996081
Пока для нас футбол не является сферой для заработков... Мы пока будем тащится от дармовых бонусов...
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Татарин за ЦСКА
1521997413
лучше бы лига наций вообще русским футболистам денег не давала
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Татарин за ЦСКА
1521997509
интересно вот такой вопрос:а если бы за участие в лиге наций каждый игрок сборной скидывался по 100 000 рублей,много ли среди наших ТОП футболистов на это пошли????
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zigbert
1521999023
Стимул для хорошей игры есть.
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Serenya16
1522000746
Сборная по футболу это днище
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Zenitoveс1991
1522003050
получат 1 миллион и пенка под зад!
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