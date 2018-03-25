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Райола назвал Гвардиолу трусливым псом

25 марта 2018, 09:33
23

Известный футбольный агент Мино Райола раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«Гвардиола – фантастический тренер, но как человек он полный ноль. Трусливый пес.

Он ведет себя так, как будто он священник. Если «Сити» в этом сезоне выиграет Лигу чемпионов, то это подчеркнет его тренерские качества, но я все равно продолжу и дальше его ненавидеть», – заявил Райола.

Напомним, что Райола является агентом Златана Ибрагимовича. Швед также неоднократно выступал с оскорблениями в адрес Гвардиолы.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Райола Мино
Комментарии (23)
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insider_retro
1521960689
Грязно и недостойно... Как бы Мино не относился к Гвардиоле, но подобные высказывания недопустимы...
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zigbert
1521961351
Просто у него неприязнь к Гвардиоле - возможно это болезнь.
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maratagliulin
1521961539
Умный и порядочный человек не позволит себе таких высказываний
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Psih86
1521961567
А кто из классных тренеров не гнилой?...САФ,Маур,Конте или Зидан?...У всех свои цели и ради одного игрока ни кто не будет заморачиваться...
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Vickont
1521964643
Райолу Селюк укусил
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OfaZavr
1521968845
Гвардиола вот как раз ничего плохого не говорит по крайней мере публично, а Райола тявкает как раз как собака.
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Viper for CSKA
1521972416
Они оба, мягко говоря, не ангелы. Разница только в том, что Гвардиола и в качестве игрока был хорош, и в качестве тренера в футбол много нового и интересного привнёс, в том числе стилистически. А вот Района, как и большинство агентов, футбол только портят и убивают в игроках всякую верность клубу и болельщикам.
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dinar7777dinar
1521975837
этот агент мразь галимая ! райола ты шлюха !
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nailvakh
1521976146
ну если учесть, что райола чмо, то непонятно кто пес
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Vagner44
1521980813
как понять как человек он полный нуль? что он несет, или перевод?
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