Райола назвал Гвардиолу трусливым псом

Известный футбольный агент Мино Райола раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

«Гвардиола – фантастический тренер, но как человек он полный ноль. Трусливый пес.

Он ведет себя так, как будто он священник. Если «Сити» в этом сезоне выиграет Лигу чемпионов, то это подчеркнет его тренерские качества, но я все равно продолжу и дальше его ненавидеть», – заявил Райола.

Напомним, что Райола является агентом Златана Ибрагимовича. Швед также неоднократно выступал с оскорблениями в адрес Гвардиолы.