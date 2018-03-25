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    Райола назвал Гвардиолу трусливым псом

    Известный футбольный агент Мино Райола раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

    «Гвардиола – фантастический тренер, но как человек он полный ноль. Трусливый пес.

    Он ведет себя так, как будто он священник. Если «Сити» в этом сезоне выиграет Лигу чемпионов, то это подчеркнет его тренерские качества, но я все равно продолжу и дальше его ненавидеть», – заявил Райола.

    Напомним, что Райола является агентом Златана Ибрагимовича. Швед также неоднократно выступал с оскорблениями в адрес Гвардиолы.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.03.2018 09:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 25 марта 2018, 15:26

      как понять как человек он полный нуль? что он несет, или перевод?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh 25 марта 2018, 14:09

      ну если учесть, что райола чмо, то непонятно кто пес

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 марта 2018, 14:03

      этот агент мразь галимая ! райола ты шлюха !

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 25 марта 2018, 13:47

      может он и прав?!(ведь человеческие качества очень важны!)..но Гвардиола сильный тренер!

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 марта 2018, 13:06

      Они оба, мягко говоря, не ангелы. Разница только в том, что Гвардиола и в качестве игрока был хорош, и в качестве тренера в футбол много нового и интересного привнёс, в том числе стилистически. А вот Района, как и большинство агентов, футбол только портят и убивают в игроках всякую верность клубу и болельщикам.

      2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 25 марта 2018, 12:50

      Гвардиола самый мужественный тренер мира,у которого на поле вся команда играет в нападении и лучший тренер мира.
      Райола ничто и букв не стоит.А носатый пиарится временами угрожая Пепу а Гвардиоле ничего не стоит этого гопника загасить.
      Пример.Ибра шел оторвать Гвардиолу но его не пустили.Стыда нет,двухметровый идет на маленького.Пеп может нанять более или менее известного бойца,чтобы тот подошел и сказал Ибре,что он друг Пепа,поэтому за друга я вызываю тебя один на один(ты же хочешь давно силу исползовать против друга моего) и обещаю,что поломаю тебя в течении одной минуты.
      Гопник испугался бы очень сильно и больше в сторону не смотрел бы Пепа,не только выйти один на один.Выскочки всегда самые трусливые,у них маски падают только в таких случаях и открывается их трусость,сам лично знаю таких.

      1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 25 марта 2018, 12:16

      А жирный барыга эталон человеческих качеств

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 12:07

      Гвардиола вот как раз ничего плохого не говорит по крайней мере публично, а Райола тявкает как раз как собака.

      5
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 25 марта 2018, 10:57

      Райолу Селюк укусил

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Vickont 25 марта 2018, 14:04

      ну так хохлятская болезнь !

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 марта 2018, 10:35

      а еще земляным червяком!!! а вот и не подерЁтесь..

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