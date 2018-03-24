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РФПЛ могут сократить на два-три клуба

24 марта 2018, 21:00
56

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о возможном сокращении числа участников Премьер-лиги. На данный момент в чемпионате России выступает 16 клубов.

По ходу нынешнего сезона сообщалось о проблемах «Амкара» и «Тосно» с финансированием.

«В новом сезоне критерии лицензирования клубов будут ужесточены, соответствующее одобрение Российского футбольного союза мы получили. Премьер-лига будет более активно в этом участвовать и в случае несогласия решением правления РФПЛ отправит письмо в РФС, где отдел по лицензированию не будет принимать решение о выдаче лицензии на сезон.

Возможно, будет сокращение лиги: я же говорил, что, нам, может быть, нужно сделать шаг назад, сократить лигу на два-три клуба, привести в порядок хозяйство», – сказал Прядкин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (56)
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insider_retro
1521914807
А чё, нормально... Оставит 5-6 клубов с деньгами из московского региона... А для развития футбола в стране проводить "гостевые" поединки в Сочи, Калининграде и дальше по списку, в форме выездных показательных сессий!:))
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Shogun
1521914832
Раз Мудень сказал будем увеличивать до 18 так и будут одни банкроты играть и только до Прядкина, спустя 6 месяцев, дошло, когда Федун свой план представлял, что лигу не надо сокращять, а НУЖНО сразу команд на 4, чтоб не было всякого сбора мусора бестолкового
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retiremen
1521915692
Ерунда. Дешевле создать супер лигу, вывести туда столичные и питерский клуб, а остальные как нибудь между собой разберутся. Тогда РФПЛ будут крутить по бесплатному телевизору, а супер лигу по платному. Масса вопросов решится и с ЗП футболистов и с бюджетами клубов. А в супер лиге тогда можно будет снять лимит на легионеров. И все, никаких финансовых вложений не надо. А РФПЛ можно клубов так до 20-22 расширить. Вот будет интересно, ни тебе перерывов на сборные, на чемпионаты там разные, людям будет счастье....
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rostik-100
1521916424
Это неправильно, наш футбол совсем умрет на уровне сборной. Надо добавить два клуба, ведь борьба не только за первые места, за не вылет тоже будет острая. Платить не Бразильцам и Французам за приезд на "товарищеские" к нам, а выделить эти деньги в РФПЛ, вариантов много: на бесплатные билеты, на выезды болельщиков, премии клубам за ввод в состав молодого Русского парня, который попал в десятку тура и так далее, развивать надо наш футбол, а не в -12 бегать. Все молчат, но из этого следует, что сократят ФНЛ, и так далее, и исчезнут еще клубы...
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portero
1521917119
лучше сокращать кол-во чинуш в футболе и везде.. безвозвратно на руководящие халявные должности. /А может сразу половину на лесоповал или лесопосадки сейчас актуальнее
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андрей андреев
1521917361
" Орлов: «Чего скрывать, «Зенит» благодаря «Газпрому» за последние 10 лет добился таких успехов» ". Так дайте Газпром другим городам,и будет всем щастье.А лучше,не забирайте 70 % налогов с регионов.Нельзя тратить на плитку в Москве 90 млрд,когда на всё сельское хозяйство выделяется 240.Про спорт вааще молчу
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Татарин за ЦСКА
1521918110
свое хозяйство в штанах приведите в порядок. Да ни чем это ни поможет,футбол в России скорее мертв,чем жив
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пряник929
1521922219
Зарплаты футболистов сократите, тогда и на фубол деньги останутся
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biber.ru
1521945639
стадионы строим, команды распускаем... лучше б дороги построили, да дураков убрали
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OfaZavr
1521965863
вот бы с себя лучше начали сокращение.
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