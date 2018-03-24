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    РФПЛ могут сократить на два-три клуба

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о возможном сокращении числа участников Премьер-лиги. На данный момент в чемпионате России выступает 16 клубов.

    По ходу нынешнего сезона сообщалось о проблемах «Амкара» и «Тосно» с финансированием.

    «В новом сезоне критерии лицензирования клубов будут ужесточены, соответствующее одобрение Российского футбольного союза мы получили. Премьер-лига будет более активно в этом участвовать и в случае несогласия решением правления РФПЛ отправит письмо в РФС, где отдел по лицензированию не будет принимать решение о выдаче лицензии на сезон.

    Возможно, будет сокращение лиги: я же говорил, что, нам, может быть, нужно сделать шаг назад, сократить лигу на два-три клуба, привести в порядок хозяйство», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2018 21:00
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 марта 2018, 20:08

      Это только начало,а дальше пойдет сокращение клубов и в других дивизионах,а причина одна-содержание команд вместе с инфраструктурой стало слишком дорогим,а спонсировать их для большинства предприятий становится слишком затратным и невыгодным!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 марта 2018, 17:03

      а помочь клубам слабо вам придурки

      0
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      Рейтинг: +512

      gari69 25 марта 2018, 12:06

      Лучше и дешевле разыгрывать чемпионство по типу СПОРТ ЛОТО

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 11:17

      вот бы с себя лучше начали сокращение.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 марта 2018, 09:44

      И сокращения начнутся в первую очередь по географическому принципу, а потом по финансовому: Хабаровск и так вылетит, Амкар (северный район и финансов нет), Тосно (без своего стадиона), Ростов (нет финансовой стабильности и разногласия с РФС), Рубин (нет финансовой стабильности), Уфа (подпирает "грандов" столичных).... Кого сократить? Неугодных РФС!

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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 25 марта 2018, 05:51

      А чиновников увеличить!

      1
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      Рейтинг: +124

      biber ru 25 марта 2018, 05:40

      стадионы строим, команды распускаем... лучше б дороги построили, да дураков убрали

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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 марта 2018, 03:18

      Надо просто вообще распустить российский футбол. Создать московскую лигу и примкнуть к ней 2-3 иногородних команды, на данный момент Зенит, Краснодар, Ростов. А ФНЛ, 2 и 3 дивизионы упразднить нах.. В дальнейшем в лигу набирать команды по принципу бабла, спортивная сторона здесь вообще не уместна, если у желающей команды поиграть денег больше, чем у какой-то находящейся в лиги, то соответственно их менять местами. Возможен вариант, где у команд будет одинаковый мешковый баланс, тогда в дело включается отлаженная система откатов.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > gosproektikabinet 25 марта 2018, 12:52

      А почему все молчат про московские команды?.Я думаю Лукойл не бедствует, да и РЖД- не на узкоколейке

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 марта 2018, 01:53

      Да надо вообще оставить шесть команд. Зону еврокубков. И одну команду навылет )

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 марта 2018, 01:53

      да просто на вылет сделать три клуба и два стыковых,да не в этом дело вообще-билеты в вышку продают в ФНЛ и команды уже приходят нищими,играют чтоб продать матчи и тут сокращай увеличивай один хер малина.

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