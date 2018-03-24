РФПЛ могут сократить на два-три клуба

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о возможном сокращении числа участников Премьер-лиги. На данный момент в чемпионате России выступает 16 клубов.

По ходу нынешнего сезона сообщалось о проблемах «Амкара» и «Тосно» с финансированием.

«В новом сезоне критерии лицензирования клубов будут ужесточены, соответствующее одобрение Российского футбольного союза мы получили. Премьер-лига будет более активно в этом участвовать и в случае несогласия решением правления РФПЛ отправит письмо в РФС, где отдел по лицензированию не будет принимать решение о выдаче лицензии на сезон.

Возможно, будет сокращение лиги: я же говорил, что, нам, может быть, нужно сделать шаг назад, сократить лигу на два-три клуба, привести в порядок хозяйство», – сказал Прядкин.