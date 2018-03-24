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    Виллиан отметил Головина в составе сборной России

    Полузащитник сборной Бразилии Виллиан после товарищеского матча против России (3:0) поделился мнением о российских футболистах.

    «На самом деле у сборной России есть талантливые футболисты. Тот же Смолов, с которым я играл в «Анжи». Кого запомнил по этому матчу? 17-й номер у россиян. Не знаю, как его зовут. Вот он понравился. Меня недавно спрашивали, кто из россиян соответствует уровню сборной Бразилии. Вот этот вопрос уже лучше задать Тите», – сказал Виллиан.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 00:17
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      фантоци 24 марта 2018, 09:17

      И чем это он ему понравился, интересно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 марта 2018, 06:47

      Из нулей выделил большой ноль.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 24 марта 2018, 00:55

      Виллиан в анжи играл ?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Бмв525 24 марта 2018, 06:28

      да

      0
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