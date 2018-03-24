Виллиан отметил Головина в составе сборной России

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан после товарищеского матча против России (3:0) поделился мнением о российских футболистах.

«На самом деле у сборной России есть талантливые футболисты. Тот же Смолов, с которым я играл в «Анжи». Кого запомнил по этому матчу? 17-й номер у россиян. Не знаю, как его зовут. Вот он понравился. Меня недавно спрашивали, кто из россиян соответствует уровню сборной Бразилии. Вот этот вопрос уже лучше задать Тите», – сказал Виллиан.

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