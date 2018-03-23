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    Кафельников: «Если «Амкар» согласился на предложение «Локомотива», то от аналогичного от «Спартака» точно не откажется»

    Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников предложил красно-белым поступить аналогично «Локомотиву». Ранее железнодорожники договорились с «Амкаром» о переносе встречи 24-го тура РФПЛ из Перми в Москву. При этом красно-зеленые оплатят пермякам все расходы, а также отдадут номинальным хозяевам поля всю билетную выручку от матча.

    «Если «Локо» предлагает «Амкару» всю выручку от этого матча, то от аналогичного предложения великого «Спартака» они не откажутся. Сравнивать заработок от матча в Черкизово и на «Открытие Арене» просто абсурд», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

    Поединок «Амкар» – «Локомотив» состоится на «РЖД Арене» в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    23.03.2018 16:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +111

      baddy 24 марта 2018, 14:37

      Да хрен им, их и так должны вынести, чтобы не продавались за 20 млн. Болел Амкара жалко.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 12:55

      Какие все таки чудеса творятся в РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 марта 2018, 22:51

      Ну это просто бардак,,,,такого не помню не только у нас но и в других чемпионатах,,,,если и переносили то на нейтральное поле,,,а это просто хер знает что почти договорняк,,,,

      2
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      Рейтинг: +818

      diktatop 23 марта 2018, 22:11

      амкару не дадут даже при всем желании всех сторон сыграть домашнюю игру на открытии... вон спартак выкинули играть до перерыва на пашне в казане и все всем остальным лидера перенесли... красота и поощрение интриги сезона

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 марта 2018, 21:48

      В Черкизове аншлаг полстадиона Макар опять кинут.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 23 марта 2018, 21:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а чего там великого в спартаке? 7 банок от ливера или очередноё просёр всего чего можно было? кафель, ты идиот и не лечишься.

      -7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 марта 2018, 20:06

      Если можно одним -то тоже самое можно и другим,это логично.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 марта 2018, 19:13

      по слухам Зенит скупил все свои последние выездные матчи...почему бы и нет.

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 23 марта 2018, 18:55

      Ну чё, логично - если одному можно, почему нельзя другому?!

      2
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      Рейтинг: +26

      babazo-72 23 марта 2018, 18:16

      Пошол на *********

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