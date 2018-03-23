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  • Кафельников: «Если «Амкар» согласился на предложение «Локомотива», то от аналогичного от «Спартака» точно не откажется»

Кафельников: «Если «Амкар» согласился на предложение «Локомотива», то от аналогичного от «Спартака» точно не откажется»

23 марта 2018, 16:53
18

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников предложил красно-белым поступить аналогично «Локомотиву». Ранее железнодорожники договорились с «Амкаром» о переносе встречи 24-го тура РФПЛ из Перми в Москву. При этом красно-зеленые оплатят пермякам все расходы, а также отдадут номинальным хозяевам поля всю билетную выручку от матча.

«Если «Локо» предлагает «Амкару» всю выручку от этого матча, то от аналогичного предложения великого «Спартака» они не откажутся. Сравнивать заработок от матча в Черкизово и на «Открытие Арене» просто абсурд», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Поединок «Амкар» – «Локомотив» состоится на «РЖД Арене» в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Амкар-Пермь
Комментарии (18)
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bumer_moscow
1521814477
Больной человек
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RUSARM
1521815048
А пишет,великий шпортаг!! Этот Кефирников манией величия страдает,точно!! Будь проще и люди потянутся!!!
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zra78
1521816027
Вот есть отстрел больных и диких собак,не пойму как он ещё грязнит воздух
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ALEX ML
1521817552
Дурак или полудурок
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loko-the_best
1521817823
Рот шатал этого дауна, постоянно чето кудахчет, комментируй теннис иди.
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babazo-72
1521818185
Пошол на *********
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Leon_ARS
1521820552
Ну чё, логично - если одному можно, почему нельзя другому?!
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Snek
1521828611
а чего там великого в спартаке? 7 банок от ливера или очередноё просёр всего чего можно было? кафель, ты идиот и не лечишься.
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diktatop
1521832315
амкару не дадут даже при всем желании всех сторон сыграть домашнюю игру на открытии... вон спартак выкинули играть до перерыва на пашне в казане и все всем остальным лидера перенесли... красота и поощрение интриги сезона
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slavа0508
1521834711
Ну это просто бардак,,,,такого не помню не только у нас но и в других чемпионатах,,,,если и переносили то на нейтральное поле,,,а это просто хер знает что почти договорняк,,,,
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