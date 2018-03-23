Кафельников: «Если «Амкар» согласился на предложение «Локомотива», то от аналогичного от «Спартака» точно не откажется»

Известный теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников предложил красно-белым поступить аналогично «Локомотиву». Ранее железнодорожники договорились с «Амкаром» о переносе встречи 24-го тура РФПЛ из Перми в Москву. При этом красно-зеленые оплатят пермякам все расходы, а также отдадут номинальным хозяевам поля всю билетную выручку от матча.

«Если «Локо» предлагает «Амкару» всю выручку от этого матча, то от аналогичного предложения великого «Спартака» они не откажутся. Сравнивать заработок от матча в Черкизово и на «Открытие Арене» просто абсурд», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Поединок «Амкар» – «Локомотив» состоится на «РЖД Арене» в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

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