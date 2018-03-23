Кафельников пожелал смерти пермскому футболу

Теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников возмущен решением перенести матч 24-го тура между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву. Изначально планировалось, что встреча пройдет в Хабаровске из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе «Звезда», однако вчера стало известно, что клубы договорились провести поединок на «РЖД Арене».

«Хочу, чтобы футбол в Перми закончился навсегда», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.