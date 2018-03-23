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    Кафельников пожелал смерти пермскому футболу

    Теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников возмущен решением перенести матч 24-го тура между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву. Изначально планировалось, что встреча пройдет в Хабаровске из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе «Звезда», однако вчера стало известно, что клубы договорились провести поединок на «РЖД Арене».

    «Хочу, чтобы футбол в Перми закончился навсегда», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

    Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    23.03.2018 14:10
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 марта 2018, 13:59

      Кафельников- это что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 11:50

      Слишком жестко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 23 марта 2018, 20:57

      за своей кошёлкой бы смотрел!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 18:53

      думал он и вправду так сказал а тут оказывается опять перевернули смысл.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 23 марта 2018, 18:44

      На данный момент я слышал только о закончившимся теннисисте

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > SanInstructor 23 марта 2018, 18:47

      +10000!Класс)))

      0
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 23 марта 2018, 18:10

      Или уже вещи из дома продает?

      -1
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 23 марта 2018, 18:05

      Жень, дочке сегодня покинул лавэшек на дозу??? Не забыл?

      0
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      Рейтинг: +47

      Gory One 23 марта 2018, 18:03

      Женя это перебор. Взрослый человек, а как тинейджер сопливый рассуждаешь.

      0
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      Рейтинг: +548

      avera 23 марта 2018, 17:38

      Лучше бы за дочкой следил,а не гнал туфту.

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 23 марта 2018, 17:21

      видимо в своё время хорошо мячом по чайнику настучали или неоднократно, ахинею несёт...

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