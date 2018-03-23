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  • Журавель: «Русское ноу-хау: богатые клубы выкупают все гостевые матчи, а маленькие зарабатывают и выживают»

Журавель: «Русское ноу-хау: богатые клубы выкупают все гостевые матчи, а маленькие зарабатывают и выживают»

23 марта 2018, 13:13
28

Журналист Тимур Журавель прокомментировал перенос матча 24-го тура РФПЛ «Амкар»«Локомотив». Изначально сообщалось, что встреча пройдет в Хабаровске, однако вчера стало известно, что железнодорожники и пермяки договорились о проведении поединка в Москве.

«Эврика! Богатые клубы выкупают все гостевые матчи – избавляют себя от переездов и игр на плохих полях, а маленькие зарабатывают и выживают... Русское футбольное ноу-хау!» – написал Журавель на своей странице в твиттере.

Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив
Комментарии (28)
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Татарин за ЦСКА
1521800236
так только Локомотив сделал,на кого он еще намекает???
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oyabun
1521801041
Руководство РФПЛ скромно потупив глазки отвернулось в сторону? Делают вид что они "в домике" и ничего не происходит? Если так произойдет то это будет взято на вооружение и другими богатыми клубами и тогда интриге, да и вообще честному футболу в России придет конец.
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miha99
1521801186
В российском футболе чего только не бывает,к таким вещам можно спокойно относиться,вот так вот и рассуждают в РФС.
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smagin
1521802518
У Амкара стадион и поле не соответствует стандартам РФПЛ,поэтому нужно играть на другом стадионе,но почему в Хабаровске? Что с Москвы, что с Перми туда не найс лететь по моему,думаю у Амкара больше шансов достойно отыграть на хорошем поле.
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Torvald64
1521804705
А теперь давайте отбросим эмоции и клубные пристрастия. Возьмём как факт, что поле Амкара непригодно к проведению матча. Получим 4 альтернативы развития событий: 1) Игра в Уфе. С точки зрения здравого смысла самый разумный вариант, но вот беда, Амкару за это надо платить, а с деньгами у клуба из Перми как-то плохо - где ж их взять-то? Скорее всего, это просто не вариант. 2) Игра в Хабаровске. Но возникает вопрос: а с какого перепугу Локомотив должен ехать в Хабаровск? Я как-то сомневаюсь, что с точки зрения финансовой составляющей для Амкара варианты с Уфой или Хабаровском сильно различаются. То есть, кому-то было выгодно профинансировать этот хабаровский вояж. Кто бы это мог быть? :) 3) Игра в Москве - тут, собственно, понятно, кому это выгодно 4) Техническое поражение Амкару за отсутствие возможности организовать матч. Ну как бы сами понимаете, насколько это лютый бред и насколько это хуже даже варианта с Москвой. Вывод: не совсем понятно, как решать возникшую проблему так, чтобы никто не почувствовал себя ущемлённым в правах и чтобы никто не получил выгоду. Проблема не в Амкаре, не в Локомотиве и не в Спартаке - которые просто пытаются воспользоваться ситуацией в меру своих возможностей. Проблема в профнепригодном руководстве Лиги, которое за месяц насотворяло столько факапов с организацией матчей, что я бы всем этим Прядкиным и их прихвостням даже пол подметать в офисе РФС не доверил бы. Чемпионат превратился в откровенный цирк - с этим я согласен. Неприятно, что Локомотив замешан в этом, будучи поставленным перед выбором: езжай с какого-то фига в Хабаровск или же иди на сделку с совестью договаривайся о том, чтобы сыграть в Черкизово. Вот только давайте правильно расставим приоритеты: главная причина всего этого - провальная организация чемпионата, а не действия клубов, который в этом бардаке выкручиваются, как могут
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Соа́рес де Мора́ис
1521807933
Локомотив не выдержал и обосрался, дальше в честной борбье идти к финишу - купив матч в Москве, да и результат видимо то же. Стыд и позор!
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тщмек 19
1521809700
?? А я думал, что Спартак обосрался с планом переноса игры в Хабаровск. Вот ведь как странно - исходные данные одни и те же, а результат у всех разный))
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Братья Васильевы
1521815854
Цекавая идея.
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OfaZavr
1521818331
с таким руководством лиги возможно все.
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slavа0508
1521873995
Да почти договорняк ,,,перенести домашний матч в гости,,,ладно было бы в первом круге просто местами поменяли бы,,,а это выходит два матча Локо с Амкаром дома играет,,,,это просто испортир настроение от победы Локо в чемпионате
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