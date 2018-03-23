Журавель: «Русское ноу-хау: богатые клубы выкупают все гостевые матчи, а маленькие зарабатывают и выживают»

Журналист Тимур Журавель прокомментировал перенос матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив». Изначально сообщалось, что встреча пройдет в Хабаровске, однако вчера стало известно, что железнодорожники и пермяки договорились о проведении поединка в Москве.

«Эврика! Богатые клубы выкупают все гостевые матчи – избавляют себя от переездов и игр на плохих полях, а маленькие зарабатывают и выживают... Русское футбольное ноу-хау!» – написал Журавель на своей странице в твиттере.

Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.