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    Журавель: «Русское ноу-хау: богатые клубы выкупают все гостевые матчи, а маленькие зарабатывают и выживают»

    Журналист Тимур Журавель прокомментировал перенос матча 24-го тура РФПЛ «Амкар»«Локомотив». Изначально сообщалось, что встреча пройдет в Хабаровске, однако вчера стало известно, что железнодорожники и пермяки договорились о проведении поединка в Москве.

    «Эврика! Богатые клубы выкупают все гостевые матчи – избавляют себя от переездов и игр на плохих полях, а маленькие зарабатывают и выживают... Русское футбольное ноу-хау!» – написал Журавель на своей странице в твиттере.

    Матч «Амкар» – «Локомотив» состоится в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    23.03.2018 13:13
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 11:37

      Деньги решают все.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 марта 2018, 09:46

      Да почти договорняк ,,,перенести домашний матч в гости,,,ладно было бы в первом круге просто местами поменяли бы,,,а это выходит два матча Локо с Амкаром дома играет,,,,это просто испортир настроение от победы Локо в чемпионате

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 18:18

      с таким руководством лиги возможно все.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      Damir07 23 марта 2018, 18:08

      Это всегда так было и всегда будет из за этого мы никогда ничего не выйграем в европе

      0
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Damir07 24 марта 2018, 09:48

      Вот не помню что бы два матча играли на одном поле,,,,переносили переставляли местами а такого не помню,,,если помнишь привиди пример,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 23 марта 2018, 17:37

      Цекавая идея.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 марта 2018, 15:55

      ?? А я думал, что Спартак обосрался с планом переноса игры в Хабаровск. Вот ведь как странно - исходные данные одни и те же, а результат у всех разный))

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 23 марта 2018, 15:33

      В первый раз что-ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 23 марта 2018, 15:25

      Локомотив не выдержал и обосрался, дальше в честной борбье идти к финишу - купив матч в Москве, да и результат видимо то же. Стыд и позор!

      3
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Соа́рес де Мора́ис 23 марта 2018, 15:36

      Амкару чтобы доказать свою порядочность остается только взять в Москве очки , все остальные варианты - это позор и продажность !

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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис > ROSTOV SUPER 23 марта 2018, 15:41

      да, землю грызть за результат!

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Соа́рес де Мора́ис 24 марта 2018, 09:57

      Если так оно и есть,тогда желаю Амкару вылет фнл!

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 23 марта 2018, 15:15

      Я думал он про договорняки )

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2018, 14:38

      Почему Хабаровск,никак не пойму...ближе нет что ли поприличнее полей..

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