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    Дудь: «Черчесов – тренер, который считает себя лучше, умнее и успешнее других»

    Известный видеоблогер Юрий Дудь не понимает, почему конфликт нынешнего главного тренер сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника«Локомотива» Игоря Денисова нельзя отложить на время проведения чемпионата мира-2018 для общей пользы.

    «Я не представляю, почему Денисова нет в сборной России.

    То есть представляю, конечно: Станислав Черчесов – тренер, который считает себя лучше, умнее и успешнее всех остальных. В том числе футболистов, которые очень иронично относятся к его манерам, но терпят, потому что чемпионат мира – важнее (а те, кто на чемпионатах мира и Европы уже не раз играл, с легким сердцем завершают карьеру в сборной).

    Я понимаю Черчесова как южного человека: если в том самом кабинете на базе в Новогорске оскорбления летели в адрес его родни (ну вдруг), ему это сложно простить. Но ничью или поражение (ну вдруг) от Саудовской Аравии простить будет так же сложно, в том числе любимой осетинской родне. К тому же никто не призывает к объятиям и искреннему примирению. Футбол – это далеко не всегда семейная атмосфера и прочие сопли, которые школьный учебник аналитики называет причиной успехов любой выигрывающей команды. Иногда футбол – это сухие деловые отношения: когда люди видятся только на работе, отлично ее делают, а как только она заканчивается – разлетаются по домам, без симпатий, анекдотов и ужинов», – считает Дудь.

    Источник: Sports.ru

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    23.03.2018 11:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +213

      nik_59 26 марта 2018, 18:18

      А кто такой Дудь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      baddy 24 марта 2018, 14:46

      У Черчесова есть игроки которым он доверяет. Если пару моментов своих забили бы, то разговоров бы не было. А играли как могли с сильнейшей командой мира.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      sined1951 24 марта 2018, 14:19

      Дудь, вы просто никогда не руководили людьми. Станьте начальником-тогда поймете.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 марта 2018, 21:07

      Самодур толстый! Смотрел матч с Бразилией после 60 минуты! Сборная России 0! Нет слов! Такая сборная не выйдет из группы!

      3
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      ...
      Рейтинг: +111

      baddy > Serjoga 24 марта 2018, 14:47

      А ты хотел, чтобы Головин Марсело продавил и треху им отгрузили? Не забывай с кем играли.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > baddy 24 марта 2018, 14:52

      Если сразу "лапки кверху", то нечего на ЧМ делать! Со всеми можно играть!

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 23 марта 2018, 19:54

      Кто такая эта Дудь?

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Бан 24 марта 2018, 09:54

      Наркоманка какая то обиженная.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 марта 2018, 18:06

      Я думал это футбольный сайт... а это одни сплетни кто кого как назвал. кто кому свечку держал... кто дальше выскажется - участники Дома-2?

      1
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Аид666 24 марта 2018, 09:55

      хахахах

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      Рейтинг: +471

      ks75 23 марта 2018, 15:13

      Черчесов как капризная баба,которая считает что ее обидели и она надув губы просто никого не слышит. А по факту имеем тренера который несмотря на уже долгий тренерский стаж, звезд с неба не хватал и ничего толком не добился, хотя нельзя сказать что он руководил клубами у которых состав был на голову слабее конкурентов! Мы имеем тренера ,который свое эго ставит выше интересов сборной и страны. Мы имеем тренера который позволяет даже в критическом положении приглашать не сильнейших,а приглашать удобных ему любимчиков! На лицо что в сборной психологическая обстановка далека от совершенства! Видно что физрук не является единым целом с игроками,ставит себя значительно выше их, не стремится объединить коллектив, от этого часто и возникают моменты когда очевидно что игроки просто не понимают того что он от них требует. Хотя в последнее время все отчетливее проявляется то,что и тренер сам не знает того что должна делать команда на поле,в той или иной ситуации..... Нет у сборной конкретной модели и заготовок, нет планов на ту или иную ситуацию, есть только набор игроков и посредственный физрук у бровки, возомнивший что он уровень Бескова, Романцева, Лобановского! Эти тренеры тоже не старались быть на равных с игроками и не быть душой их компании, но они были для своего времени ПРОФЕССОРАМИ своего дела и четко знали то что они делают и добивались результатов, и это видели и игроки

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 марта 2018, 13:36

      Луче бы заголовок написали: "Денисов отсыпал Дудю" )))

      -1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 марта 2018, 12:24

      Он же пастух,а не тренер. Как его назначили? Что он выигрывал вообще? Чемпионат Польши? Когда это мы видели польских клубов в Европе? И игроком он был посредственным. Не авторитетным. Раз в сто лет страна получает право принимать праздник футбола. Надо бы хозяевам сыграть достойно. Даже судьи негласно помогают,чтобы хозяева как можно дольше оставались в турнире. А у нашей сборной с таким тренером выход из группы,будет считаться успехом...

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > dzhanavar 23 марта 2018, 16:09

      Молодец! Правильно! Удивляюсь,как остальные этого не понимают!?

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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 23 марта 2018, 12:09

      Да всё хорошо,но где вариант,что между игроками не начнутся "тёрки"?(зная характер Денисова)

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > cevin cigan 23 марта 2018, 13:16

      "Умник", ты лично знаком с Денисовым?! Жёлтой прессы начитался? Нельзя верить всему что пишут, на заборе тоже написано... Если бы Игорь был таким гнилым человеком, то капитанскую повязку в Локомотиве ему бы точно не доверили.

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