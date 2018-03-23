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  • Дудь: «Черчесов – тренер, который считает себя лучше, умнее и успешнее других»

Дудь: «Черчесов – тренер, который считает себя лучше, умнее и успешнее других»

23 марта 2018, 11:31
18

Известный видеоблогер Юрий Дудь не понимает, почему конфликт нынешнего главного тренер сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника«Локомотива» Игоря Денисова нельзя отложить на время проведения чемпионата мира-2018 для общей пользы.

«Я не представляю, почему Денисова нет в сборной России.

То есть представляю, конечно: Станислав Черчесов – тренер, который считает себя лучше, умнее и успешнее всех остальных. В том числе футболистов, которые очень иронично относятся к его манерам, но терпят, потому что чемпионат мира – важнее (а те, кто на чемпионатах мира и Европы уже не раз играл, с легким сердцем завершают карьеру в сборной).

Я понимаю Черчесова как южного человека: если в том самом кабинете на базе в Новогорске оскорбления летели в адрес его родни (ну вдруг), ему это сложно простить. Но ничью или поражение (ну вдруг) от Саудовской Аравии простить будет так же сложно, в том числе любимой осетинской родне. К тому же никто не призывает к объятиям и искреннему примирению. Футбол – это далеко не всегда семейная атмосфера и прочие сопли, которые школьный учебник аналитики называет причиной успехов любой выигрывающей команды. Иногда футбол – это сухие деловые отношения: когда люди видятся только на работе, отлично ее делают, а как только она заканчивается – разлетаются по домам, без симпатий, анекдотов и ужинов», – считает Дудь.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Аскорбин
1521794969
Как тренер не особенно и блистал.Разве что в Польше разок.
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dzhanavar
1521797058
Он же пастух,а не тренер. Как его назначили? Что он выигрывал вообще? Чемпионат Польши? Когда это мы видели польских клубов в Европе? И игроком он был посредственным. Не авторитетным. Раз в сто лет страна получает право принимать праздник футбола. Надо бы хозяевам сыграть достойно. Даже судьи негласно помогают,чтобы хозяева как можно дольше оставались в турнире. А у нашей сборной с таким тренером выход из группы,будет считаться успехом...
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FanatSerj
1521801386
Луче бы заголовок написали: "Денисов отсыпал Дудю" )))
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ks75
1521807206
Черчесов как капризная баба,которая считает что ее обидели и она надув губы просто никого не слышит. А по факту имеем тренера который несмотря на уже долгий тренерский стаж, звезд с неба не хватал и ничего толком не добился, хотя нельзя сказать что он руководил клубами у которых состав был на голову слабее конкурентов! Мы имеем тренера ,который свое эго ставит выше интересов сборной и страны. Мы имеем тренера который позволяет даже в критическом положении приглашать не сильнейших,а приглашать удобных ему любимчиков! На лицо что в сборной психологическая обстановка далека от совершенства! Видно что физрук не является единым целом с игроками,ставит себя значительно выше их, не стремится объединить коллектив, от этого часто и возникают моменты когда очевидно что игроки просто не понимают того что он от них требует. Хотя в последнее время все отчетливее проявляется то,что и тренер сам не знает того что должна делать команда на поле,в той или иной ситуации..... Нет у сборной конкретной модели и заготовок, нет планов на ту или иную ситуацию, есть только набор игроков и посредственный физрук у бровки, возомнивший что он уровень Бескова, Романцева, Лобановского! Эти тренеры тоже не старались быть на равных с игроками и не быть душой их компании, но они были для своего времени ПРОФЕССОРАМИ своего дела и четко знали то что они делают и добивались результатов, и это видели и игроки
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Аид666
1521817565
Я думал это футбольный сайт... а это одни сплетни кто кого как назвал. кто кому свечку держал... кто дальше выскажется - участники Дома-2?
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Бан
1521824098
Кто такая эта Дудь?
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Serjoga
1521828457
Самодур толстый! Смотрел матч с Бразилией после 60 минуты! Сборная России 0! Нет слов! Такая сборная не выйдет из группы!
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sined1951
1521890389
Дудь, вы просто никогда не руководили людьми. Станьте начальником-тогда поймете.
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baddy
1521892003
У Черчесова есть игроки которым он доверяет. Если пару моментов своих забили бы, то разговоров бы не было. А играли как могли с сильнейшей командой мира.
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nik_59
1522077524
А кто такой Дудь?
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