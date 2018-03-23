Дудь: «Черчесов – тренер, который считает себя лучше, умнее и успешнее других»

Известный видеоблогер Юрий Дудь не понимает, почему конфликт нынешнего главного тренер сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника«Локомотива» Игоря Денисова нельзя отложить на время проведения чемпионата мира-2018 для общей пользы.

«Я не представляю, почему Денисова нет в сборной России.

То есть представляю, конечно: Станислав Черчесов – тренер, который считает себя лучше, умнее и успешнее всех остальных. В том числе футболистов, которые очень иронично относятся к его манерам, но терпят, потому что чемпионат мира – важнее (а те, кто на чемпионатах мира и Европы уже не раз играл, с легким сердцем завершают карьеру в сборной).

Я понимаю Черчесова как южного человека: если в том самом кабинете на базе в Новогорске оскорбления летели в адрес его родни (ну вдруг), ему это сложно простить. Но ничью или поражение (ну вдруг) от Саудовской Аравии простить будет так же сложно, в том числе любимой осетинской родне. К тому же никто не призывает к объятиям и искреннему примирению. Футбол – это далеко не всегда семейная атмосфера и прочие сопли, которые школьный учебник аналитики называет причиной успехов любой выигрывающей команды. Иногда футбол – это сухие деловые отношения: когда люди видятся только на работе, отлично ее делают, а как только она заканчивается – разлетаются по домам, без симпатий, анекдотов и ужинов», – считает Дудь.