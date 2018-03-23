Дудь: «Черчесов и Денисов крыли друг друга х**ми так, что после этого помириться нельзя»

Известный видеоблогер Юрий Дудь рассказал подробности конфликта нынешнего главного тренер сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Две недели спустя после конфликта, 7 апреля, Черчесов вывел команду на матч с «Локомотивом» и традиционно приветствовал всех выходящих на поле. Единственным, кто не ответил на его рукопожатие, был Игорь Денисов.

Вскоре после матча они встретились один на один в кабинете Черчесова, и там конфликт достиг высшей точки – цитата людей из Химкинского леса: «Они так крыли друг друга х**ми, что после этого уже нельзя было помириться».

Больше за основной состав «Динамо» в том сезоне Денисов не играл», – рассказал Дудь.