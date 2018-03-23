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  • Дудь: «Черчесов и Денисов крыли друг друга х**ми так, что после этого помириться нельзя»

Дудь: «Черчесов и Денисов крыли друг друга х**ми так, что после этого помириться нельзя»

23 марта 2018, 11:20
21

Известный видеоблогер Юрий Дудь рассказал подробности конфликта нынешнего главного тренер сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Две недели спустя после конфликта, 7 апреля, Черчесов вывел команду на матч с «Локомотивом» и традиционно приветствовал всех выходящих на поле. Единственным, кто не ответил на его рукопожатие, был Игорь Денисов.

Вскоре после матча они встретились один на один в кабинете Черчесова, и там конфликт достиг высшей точки – цитата людей из Химкинского леса: «Они так крыли друг друга х**ми, что после этого уже нельзя было помириться».

Больше за основной состав «Динамо» в том сезоне Денисов не играл», – рассказал Дудь.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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paracetamol
1521793942
Кто кого перех**рил?
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BRO_football
1521794692
Да выложите вы уже полный рассказ Дудя где-нибудь в статье, чтобы не засирать "главные" одним и тем же.
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ARTHUR19
1521797070
Странный тогда тренер из Черчесова если он отбирает игроков в сборную исходя из их отношений с ним. Т.е. если ты лижешь задницу руководству, то ты играешь, а если говоришь все в лицо - иди нах. С другой стороны, тренер должен быть авторитетом и лидером команды и если такой игрок как Денисов, который считает что знает больше других, высказывает свое мнение тренеру, то от таких игроков конечно же лучше избавляться. Эх... потерял Денисов из-за того что наш Петербург покинул - считай 5 лет карьеру прошло просто так.
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Loko_Roma
1521801867
кто аткой дудь? откуда взялся этот членосос, почему теперь он поставщик всех новостей бомюбардира? где орлов, где червиченко?
Ответить
CSKA471
1521804090
Вот нах...я Дудь нагревает сковороду перед ЧМ??, от этого некому лучше не будет, только его пиару!!!
Ответить
BykAs
1521808246
Надо дать им возможность попи@диться, после этого у нормальных поцанов перемирие возможно.
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Приус
1521813178
Ни Денисов, ни Черчесов на результат сборной не повлияют. Больше трепа.
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AlfavitЪ
1521815412
Горячие динамовские парни.
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Hangeldi
1521816122
Все равно надо взять денисова в сборную
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Ахимас Вельде
1521816308
Амбиции на первом месте, дворовое мышление.
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