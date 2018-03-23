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    Дудь: «Черчесов и Денисов крыли друг друга х**ми так, что после этого помириться нельзя»

    Известный видеоблогер Юрий Дудь рассказал подробности конфликта нынешнего главного тренер сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

    «Две недели спустя после конфликта, 7 апреля, Черчесов вывел команду на матч с «Локомотивом» и традиционно приветствовал всех выходящих на поле. Единственным, кто не ответил на его рукопожатие, был Игорь Денисов.

    Вскоре после матча они встретились один на один в кабинете Черчесова, и там конфликт достиг высшей точки – цитата людей из Химкинского леса: «Они так крыли друг друга х**ми, что после этого уже нельзя было помириться».

    Больше за основной состав «Динамо» в том сезоне Денисов не играл», – рассказал Дудь.

    Источник: Sports.ru

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    23.03.2018 11:20
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +11

      Serhiot 24 марта 2018, 12:35

      Интересно было бы узнать, почему классный игрок, достойный игры в сборной, должен смотреть его по телеку из за дешевых амбиций беспонтового вратаря что в априори ставит под сомнения его компетенцию тренера! Защищаем честь России или понты какого то "тренеришки". МуТаковский прихлебатель , гнать в лысую шею !!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 11:13

      Ни к чему Дудю было подогревать этот конфликт.Может все уладилось бы.

      0
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 23 марта 2018, 17:45

      Амбиции на первом месте, дворовое мышление.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 23 марта 2018, 17:42

      Все равно надо взять денисова в сборную

      -1
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 23 марта 2018, 17:30

      Горячие динамовские парни.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 23 марта 2018, 16:52

      Ни Денисов, ни Черчесов на результат сборной не повлияют. Больше трепа.

      9
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      Рейтинг: +365

      BykAs 23 марта 2018, 15:30

      Надо дать им возможность попи@диться, после этого у нормальных поцанов перемирие возможно.

      1
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 23 марта 2018, 14:21

      Вот нах...я Дудь нагревает сковороду перед ЧМ??, от этого некому лучше не будет, только его пиару!!!

      3
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 23 марта 2018, 13:44

      кто аткой дудь? откуда взялся этот членосос, почему теперь он поставщик всех новостей бомюбардира? где орлов, где червиченко?

      1
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      ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 > Loko_Roma 23 марта 2018, 13:47

      Он в первую очередь глав.ред Спортс.Ру

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2018, 13:01

      да по ху...ю на них особенно на физрука

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