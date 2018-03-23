Дудь: «Черчесов и Денисов крыли друг друга х**ми так, что после этого помириться нельзя»

Интересно было бы узнать, почему классный игрок, достойный игры в сборной, должен смотреть его по телеку из за дешевых амбиций беспонтового вратаря что в априори ставит под сомнения его компетенцию тренера! Защищаем честь России или понты какого то "тренеришки". МуТаковский прихлебатель , гнать в лысую шею !!
Известный видеоблогер Юрий Дудь рассказал подробности конфликта нынешнего главного тренер сборной России Станислава Черчесова и действующего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.
«Две недели спустя после конфликта, 7 апреля, Черчесов вывел команду на матч с «Локомотивом» и традиционно приветствовал всех выходящих на поле. Единственным, кто не ответил на его рукопожатие, был Игорь Денисов.
Вскоре после матча они встретились один на один в кабинете Черчесова, и там конфликт достиг высшей точки – цитата людей из Химкинского леса: «Они так крыли друг друга х**ми, что после этого уже нельзя было помириться».
Больше за основной состав «Динамо» в том сезоне Денисов не играл», – рассказал Дудь.