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  • Червиченко: «Перенос матча «Амкар» – «Локо»? Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду»

Червиченко: «Перенос матча «Амкар» – «Локо»? Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду»

22 марта 2018, 23:41
11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение о переносе матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом» в Москву.

«Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду. Я говорил, что у «Локомотива» лучший админресурс в этом сезоне. Этого следовало ожидать.

Не удивлюсь, если «Локомотив» вдруг проиграет, захочет переиграть матч. Если «Амкар» на это согласен, то на тему справедливости рассуждать трудно. Хозяин — барин, они могут вообще не приезжать на игру и сразу подарить три очка.

Тут есть вопросы к «Амкару»: почему именно так происходит? Видимо, это то предложение, от которого они не смогли отказаться. «Локомотив» в этом сезоне выиграл гонку админресурсов. В игре за полем они лучшие. Но раз смогли, значит, молодцы. Это тоже работа. Думаю, после этого решения гонка за чемпионство закончена», – сказал Червиченко.

Напомним, что матч «Амкар» – «Локомотив» пройдет 31 марта на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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Neverov1
1521752756
а раньше что? наш чемпионат всегда был клоунадой...и клоунов было всегда много...
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DOCTOR PENALTY
1521753257
Это будет самый странный матч сезона.
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volfrik
1521754414
вечно кто то ноет! что мешает, например, спартаку рвать всех в чемпе и за 5-6 туров становится чемпионом? конечно же амкар, или, ранее, уфа которые проводят домашние матчи на поле лидеров чемпионата, и судьи продажные, без которых не один клуб чемпионом не стал, и кабинетные интриги, все виноваты но только не тренеры и игроки. А локо ведь по делу лидирует...только не все это могут признать
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Axe111
1521766530
Это давным давно клоунада
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Полная Канистра
1521777313
всё интрига нашего чемпа совсем пропала из за этих грязных закулисных сделок. Теперь сразу можно 31 марта 14 часов выносить желтые медальки и пускать шарики в небо
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ilichkadr
1521783944
Не думал, не гадал, что чемпионство мясных это только цветочки. Оказывается паровозники, это не такой уж и давно забытый БАМ, зря время не терял..........
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paracetamol
1521787829
Если спам заплатит Амкару больше, чем Локо, то Амар выиграет. На худой конец - ничья.
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woyser
1521787857
Заезженная пластинка про "админресурс". У нас в РФПЛ, хоть кто нибудь выигрывал чемпионат честно? На счёт клоунады согласен, Цирк с кучей клоунов и шутов!
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OfaZavr
1521793489
не чемпионат клоунада, а закулисные выходки.
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