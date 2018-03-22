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    Червиченко: «Перенос матча «Амкар» – «Локо»? Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение о переносе матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом» в Москву.

    «Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду. Я говорил, что у «Локомотива» лучший админресурс в этом сезоне. Этого следовало ожидать.

    Не удивлюсь, если «Локомотив» вдруг проиграет, захочет переиграть матч. Если «Амкар» на это согласен, то на тему справедливости рассуждать трудно. Хозяин — барин, они могут вообще не приезжать на игру и сразу подарить три очка.

    Тут есть вопросы к «Амкару»: почему именно так происходит? Видимо, это то предложение, от которого они не смогли отказаться. «Локомотив» в этом сезоне выиграл гонку админресурсов. В игре за полем они лучшие. Но раз смогли, значит, молодцы. Это тоже работа. Думаю, после этого решения гонка за чемпионство закончена», – сказал Червиченко.

    Напомним, что матч «Амкар» – «Локомотив» пройдет 31 марта на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2018 23:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 11:24

      не чемпионат клоунада, а закулисные выходки.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 марта 2018, 09:50

      Заезженная пластинка про "админресурс". У нас в РФПЛ, хоть кто нибудь выигрывал чемпионат честно? На счёт клоунады согласен, Цирк с кучей клоунов и шутов!

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 марта 2018, 09:50

      Если спам заплатит Амкару больше, чем Локо, то Амар выиграет. На худой конец - ничья.

      1
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      Рейтинг: +17839

      ilichkadr 23 марта 2018, 08:45

      Не думал, не гадал, что чемпионство мясных это только цветочки. Оказывается паровозники, это не такой уж и давно забытый БАМ, зря время не терял..........

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 марта 2018, 06:55

      всё интрига нашего чемпа совсем пропала из за этих грязных закулисных сделок. Теперь сразу можно 31 марта 14 часов выносить желтые медальки и пускать шарики в небо

      3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 марта 2018, 03:55

      Это давным давно клоунада

      2
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 23 марта 2018, 00:33

      вечно кто то ноет! что мешает, например, спартаку рвать всех в чемпе и за 5-6 туров становится чемпионом? конечно же амкар, или, ранее, уфа которые проводят домашние матчи на поле лидеров чемпионата, и судьи продажные, без которых не один клуб чемпионом не стал, и кабинетные интриги, все виноваты но только не тренеры и игроки. А локо ведь по делу лидирует...только не все это могут признать

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 00:14

      Это будет самый странный матч сезона.

      3
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 23 марта 2018, 00:05

      а раньше что? наш чемпионат всегда был клоунадой...и клоунов было всегда много...

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