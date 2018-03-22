Червиченко: «Перенос матча «Амкар» – «Локо»? Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение о переносе матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом» в Москву.

«Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду. Я говорил, что у «Локомотива» лучший админресурс в этом сезоне. Этого следовало ожидать.

Не удивлюсь, если «Локомотив» вдруг проиграет, захочет переиграть матч. Если «Амкар» на это согласен, то на тему справедливости рассуждать трудно. Хозяин — барин, они могут вообще не приезжать на игру и сразу подарить три очка.

Тут есть вопросы к «Амкару»: почему именно так происходит? Видимо, это то предложение, от которого они не смогли отказаться. «Локомотив» в этом сезоне выиграл гонку админресурсов. В игре за полем они лучшие. Но раз смогли, значит, молодцы. Это тоже работа. Думаю, после этого решения гонка за чемпионство закончена», – сказал Червиченко.

Напомним, что матч «Амкар» – «Локомотив» пройдет 31 марта на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.