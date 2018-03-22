Агуэро не сыграет против сборной Италии

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит товарищеский матч против сборной Италии из-за травмы колена.

Форвард травмировался во время подготовки к матчу 30-го тура АПЛ против «Сток Сити», который состоялся 12 марта и продолжает восстановление.

Матч Италия – Аргентина состоится завтра. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. По словам главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, Агуэро может быть готов к мату против сборной Испании, который пройдет 27 марта.