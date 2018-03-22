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    Агуэро не сыграет против сборной Италии

    Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит товарищеский матч против сборной Италии из-за травмы колена.

    Форвард травмировался во время подготовки к матчу 30-го тура АПЛ против «Сток Сити», который состоялся 12 марта и продолжает восстановление.

    Матч Италия – Аргентина состоится завтра. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. По словам главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, Агуэро может быть готов к мату против сборной Испании, который пройдет 27 марта.

    Источник: Skysports

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    22.03.2018 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 20:30

      Ну хорошо что с Испанией покажет свое мастерство.

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