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Зе Луиш учит русский язык на примере частей тела

22 марта 2018, 17:11
14

Нападающий «Спартака» Зе Луиш продолжает изучать русский язык.

Кабовердианец пытается запомнить, как называются части тела – глаза, лоб, нос, подбородок, щеки, подмышки.

Форвард перешел в стан красно-белых из «Браги» в июле 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16-ти матчах, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (14)
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Houston
1521729112
Играть когда будешь блин? Достал хандрить ей богу
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Chesn0k
1521731123
чтобы было легче выдумывать новые травмы типа растяжения подмышки
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DOCTOR PENALTY
1521732771
Тоже решил в сборную податься?
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Serega29
1521736265
Когда кончились предложения из АПЛ
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zigbert
1521737302
Учит русский ,значит в Спартаке надолго.
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lordmrv
1521737636
Ну значит маты уже освоил.
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VVM1964
1521745938
Живот , ступни ног ... )))
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vitvik
1521747507
"Задницу" ему надо преподать. В обоих смыслах...
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Danish Dynamite
1521785608
Правильно учит, с самых азов )))))))))))
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Fan Loko mik
1521797164
Хватит и одного слова из трёх букв! А дальше пусть к этому корню добавляет суффиксы, окончания и приставки!!!
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