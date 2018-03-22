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    Зе Луиш учит русский язык на примере частей тела

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш продолжает изучать русский язык.

    Кабовердианец пытается запомнить, как называются части тела – глаза, лоб, нос, подбородок, щеки, подмышки.

    Форвард перешел в стан красно-белых из «Браги» в июле 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16-ти матчах, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2018 17:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 марта 2018, 12:26

      Хватит и одного слова из трёх букв! А дальше пусть к этому корню добавляет суффиксы, окончания и приставки!!!

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2018, 09:13

      Правильно учит, с самых азов )))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 марта 2018, 22:38

      "Задницу" ему надо преподать. В обоих смыслах...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 22 марта 2018, 19:53

      Ну значит маты уже освоил.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 19:48

      Учит русский ,значит в Спартаке надолго.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Serega29 22 марта 2018, 19:31

      Когда кончились предложения из АПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 18:32

      Тоже решил в сборную податься?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2018, 18:31

      Зачем, Зе Луиш учит русский язык? Может быть нет предложений по переходу
      в другой клуб Европы?

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      Рейтинг: +11

      nigtan > vladimir-7 22 марта 2018, 22:23

      он с русской девушкой живет

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 марта 2018, 18:05

      чтобы было легче выдумывать новые травмы типа растяжения подмышки

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 марта 2018, 17:39

      Нет Дзюбы...он научил как называются некоторые части тела...

      0
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