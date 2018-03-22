Зе Луиш учит русский язык на примере частей тела

Нападающий «Спартака» Зе Луиш продолжает изучать русский язык.

Кабовердианец пытается запомнить, как называются части тела – глаза, лоб, нос, подбородок, щеки, подмышки.

Форвард перешел в стан красно-белых из «Браги» в июле 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16-ти матчах, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.

twit text — СЭ Спартак (@spartak_se) 22 марта 2018 г.