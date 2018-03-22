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    Гамшик: «Еще будут матчи, где «Ювентус» может потерять очки. «Наполи» не паникует»

    Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик надеется, что команда все еще не прекратила борьбу за чемпионский титул. По словам футболиста, лидирующий в турнирной таблице «Ювентус» ждут еще немало матчей, где он может потерять очки.

    После 29-ти туров неаполитанцы отстают от «бьянконери» всего на два очка.

    «Я все еще хочу выиграть чемпионат, и у меня есть личные цели – выход в стартовом составе, голы в играх. Я сосредоточен на «Наполи», мы стремимся к скудетто, и это будет исполнением одного из моих желаний.

    Разница в очках? Это не приятно, но, конечно, не стоит паниковать. Мы потеряли очки, но «Ювентус» тоже может их потерять. До конца сезона будет еще много матчей, среди которых такие, где туринцы могут недобрать турнирные баллы. Им предстоит встретиться на выезде с «Ромой» и «Миланом», а также с «Интером» дома. Конечно же, наш очный поединок тоже даст ответы на многие вопросы», – сказал Гамшик.

    Источник: Football Italia

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    22.03.2018 16:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 19:37

      Гамшик настроен решительно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 22 марта 2018, 18:03

      Игра Наполи мне очень нравится но ЮВЕ не упустит 1 место.А очки могут все терять.Тем интересней концовка чемпионата.

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