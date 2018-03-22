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    Вернблум: «Арсенал» очень хорош, но несколько лет назад он был мощнее»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что нынешний «Арсенал» – не самый сильный соперник, который мог достаться армейцам в четвертьфинале Лиги Европы. По словам шведа, лондонская команда уже не та, что была раньше.

    – Как отреагировали, узнав, что ЦСКА встретится с «Арсеналом»?

    – Единственная команда, которую я не хотел получить в соперники – мадридский «Атлетико». Из восьмерки претендентов на победу в турнире они самые сильные. В остальном, по большому счету, мне было все равно.

    – Для клуба из Лондона выигрыш еврокубка – единственный шанс пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

    – Выиграть хотят все. Четвертьфинал – серьезная стадия, случайно до нее не добраться. Безусловно, «Арсенал» силен. Я видел его матч против шведской команды.

    – Между прочим, «Эстерсунд» победил на «Эмирейтс».

    – В ответной игре. А в домашней у шведского клуба не было ни единого шанса. «Арсенал» разгромил противника, и все было по делу.

    – Каким вам видится грядущее противостояние?

    – Будет сложно, но интересно. Думаю, все возможно. Повторю, «Арсенал» силен, но сейчас он уже не тот, что раньше. Как и «Лион», с которым мы соперничали на предыдущей стадии. Очень хорошая команда, но несколько лет назад она была мощнее.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Ответная встреча пройде 12 апреля в Москве.

    Источник: Бобсоккер

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    22.03.2018 12:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +627

      Xiko 22 марта 2018, 22:02

      Арсенал можно обыграть. Верю в ЦСКА. Но все зависит от самих игроков и их желания. Кто больше захочет победить, тот и пройдет дальше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 22 марта 2018, 18:39

      Игра покажет кто лучше.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2018, 18:21

      ПФК ЦСКА, должен бороться за победы и в гостях, и дома, а мы уже оценим,
      кто играл лучше, а кто хуже и почему. Нужно сыграть ещё лучше, чем с Лионом.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:03

      раньше конечно был сильнее, но и нынешний Арсенал по уровня для нас очень мощная команда.

      5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 марта 2018, 17:42

      Ну и хорошо...Порвите не сильный...Мы только за...

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 16:20

      Правильно сказал ,раньше Арсенал был сильнее.Тем лучше для ЦСКА.

      4
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