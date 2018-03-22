Вернблум: «Арсенал» очень хорош, но несколько лет назад он был мощнее»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что нынешний «Арсенал» – не самый сильный соперник, который мог достаться армейцам в четвертьфинале Лиги Европы. По словам шведа, лондонская команда уже не та, что была раньше.

– Как отреагировали, узнав, что ЦСКА встретится с «Арсеналом»?

– Единственная команда, которую я не хотел получить в соперники – мадридский «Атлетико». Из восьмерки претендентов на победу в турнире они самые сильные. В остальном, по большому счету, мне было все равно.

– Для клуба из Лондона выигрыш еврокубка – единственный шанс пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

– Выиграть хотят все. Четвертьфинал – серьезная стадия, случайно до нее не добраться. Безусловно, «Арсенал» силен. Я видел его матч против шведской команды.

– Между прочим, «Эстерсунд» победил на «Эмирейтс».

– В ответной игре. А в домашней у шведского клуба не было ни единого шанса. «Арсенал» разгромил противника, и все было по делу.

– Каким вам видится грядущее противостояние?

– Будет сложно, но интересно. Думаю, все возможно. Повторю, «Арсенал» силен, но сейчас он уже не тот, что раньше. Как и «Лион», с которым мы соперничали на предыдущей стадии. Очень хорошая команда, но несколько лет назад она была мощнее.

Матч «Арсенал» – ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Ответная встреча пройде 12 апреля в Москве.