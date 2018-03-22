Игонин: «Зенит» уже не спасет сезон. Манчини приглашали не для борьбы за место в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин заявил, что петербуржцы уже не смогут спасти нынешний сезон. Также он подчеркнул, что главного тренера команды Роберто Манчини приглашали не для того, чтобы бороться за попадание в Лигу чемпионов.

«Зенит» движется совсем не туда, куда мы бы хотели. Какими были наши надежды перед началом сезона? На новом красивом стадионе команда будет бороться, показывать красивый футбол и радовать болельщиков хорошими результатами. Сейчас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Не обязательно искать по всему миру Халка, забивающего голы сумасшедшими ударами, а вот демонстрировать поставленную игру, с борьбой и наигранными комбинациями, «Зенит» обязан в любом составе. Мне лично понравились, как действовала команда на последних минутах матча с «РБ Лейпцигом» – это были настоящие эмоции и отменная самоотдача! Нерв эндшпиля был задан самими футболистами, которые действовали по принципу «только вперед, а там будь, что будет». Это действительно интересно!

Можно ли спасти этот сезон? Нет. Смотрите: с «Локомотивом», не заявляющим о высоких амбициях, второй год работает тренер, которого из-за возраста многие списали со счетов. Его чуть было не снимают после прошлого сезона, а он за восемь туров до финиша ведет команду в лидерах с солидным отрывом от преследователей. «Зенит» же берет Манчини и заявляет о своих чемпионских амбициях. У одних дело, у других слова. Сейчас главная задача – не растерять болельщиков: многие поклонники «Зенита» верят в то, что ситуация изменится только после замены главного тренера.

Способен ли «Зенит» за восемь матчей до финиша броситься в погоню за лидером, потому что на кону Лига чемпионов? Подождите, подождите… Роберто Манчини брали точно не для того, чтобы из последних сил зацепиться за Лигу чемпионов. Это ведь совсем другой посыл. Одно дело – бороться за победу в чемпионате, и совсем другое – хвататься за соломинку третьего места, дающего право выступать в квалификации главного клубного турнира Европы. Сейчас задача «Зенита» звучит как в компьютерной игре: как бы сохраниться», – сказал Игонин.

После 22-матчей «Зенит» располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 39 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.