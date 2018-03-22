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  • Игонин: «Зенит» уже не спасет сезон. Манчини приглашали не для борьбы за место в Лиге чемпионов»

Игонин: «Зенит» уже не спасет сезон. Манчини приглашали не для борьбы за место в Лиге чемпионов»

22 марта 2018, 12:26
24

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин заявил, что петербуржцы уже не смогут спасти нынешний сезон. Также он подчеркнул, что главного тренера команды Роберто Манчини приглашали не для того, чтобы бороться за попадание в Лигу чемпионов.

«Зенит» движется совсем не туда, куда мы бы хотели. Какими были наши надежды перед началом сезона? На новом красивом стадионе команда будет бороться, показывать красивый футбол и радовать болельщиков хорошими результатами. Сейчас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Не обязательно искать по всему миру Халка, забивающего голы сумасшедшими ударами, а вот демонстрировать поставленную игру, с борьбой и наигранными комбинациями, «Зенит» обязан в любом составе. Мне лично понравились, как действовала команда на последних минутах матча с «РБ Лейпцигом» – это были настоящие эмоции и отменная самоотдача! Нерв эндшпиля был задан самими футболистами, которые действовали по принципу «только вперед, а там будь, что будет». Это действительно интересно!

Можно ли спасти этот сезон? Нет. Смотрите: с «Локомотивом», не заявляющим о высоких амбициях, второй год работает тренер, которого из-за возраста многие списали со счетов. Его чуть было не снимают после прошлого сезона, а он за восемь туров до финиша ведет команду в лидерах с солидным отрывом от преследователей. «Зенит» же берет Манчини и заявляет о своих чемпионских амбициях. У одних дело, у других слова. Сейчас главная задача – не растерять болельщиков: многие поклонники «Зенита» верят в то, что ситуация изменится только после замены главного тренера.

Способен ли «Зенит» за восемь матчей до финиша броситься в погоню за лидером, потому что на кону Лига чемпионов? Подождите, подождите… Роберто Манчини брали точно не для того, чтобы из последних сил зацепиться за Лигу чемпионов. Это ведь совсем другой посыл. Одно дело – бороться за победу в чемпионате, и совсем другое – хвататься за соломинку третьего места, дающего право выступать в квалификации главного клубного турнира Европы. Сейчас задача «Зенита» звучит как в компьютерной игре: как бы сохраниться», – сказал Игонин.

После 22-матчей «Зенит» располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 39 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Манчини Роберто
Комментарии (24)
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insider_retro
1521711823
Турнирный расклад хреновый, обстановка в команде далека от монолитной, а ситуация вокруг клуба всё больше становится издевательской... Клуб, который мог в следующем году проявить себя в ЛЧ, вынужден спасать ситуацию для ЛЕ... Когда-нибудь наладится, но уже не в этом сезоне... Плохо...
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Spartak Piter
1521712091
Не растерять болельщиков))) За не совсем провалы то если честно)) мы за 16 лет не растерли. А вы боитесь за это время. что же это за болельщики такие?? а??
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VVM1964
1521712657
Покупка дорогущих трениришек с последующим приобретением под них никчемных игроков , и все это с огромными отступными - " меня терзают смутные сомнения " . )))
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Полная Канистра
1521713488
ошибка за ошибкой в назначении тренера. Ваша упёртость брать топовых ни к чему не приводит. Ставьте доморощенного пусть и не с именем зато результат будет на лицо
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Павелий
1521714594
Без обид для настоящих болельщиков Зенита: хотя власти города и культивируют нацистский принцип "Один город - одна команда", но настоящих болельщиков Зенита в Питере немного. Кто-то просто ходит поглазеть на миллионеров, кто-то за компанию, куча несовершеннолетних глоров с юношеским максимализмом. А после того, как опубликовали очередную зарплатную ведомость РФПЛ, то даже почти состоявшиеся болельщики отвернуться от команды. На мой взгляд (можно не соглашаться) стоит сделать 5 вещи: 1. Уволить Манчини, хоть даже с неустойкой. 2. Сократить зарплату иностранцам в 2 раза. Не согласны - на выход. 3. Назначить тренером российского специалиста: Семак, Давыдов, Красножан и т.п. - выбор достаточен. 4. Сократить в 2 раза бюджет клуба и играть честно, но с душой. Тогда и получиться та реальная база, от которой уже и можно плясать. А то сейчас получается колосс на глиняных ногах. 5. Провести серьёзную воспитательную работу с "виражом", прорядив самых отмороженных. P.S. Живу в Питере 16 лет, болею за Спартак 23 года.
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polt
1521715573
Нынешнему Зениту нечего делать в ЛЧ. Попадание и не выход из группы-вот на что способен сегодня Зенит. ТУПО упущен целый сезон и быстрей всего и следующий.
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Вомбат
1521720232
"Роберто Манчини брали точно не для того, чтобы из последних сил зацепиться за Лигу чемпионов." Какая сейчас разница для чего его брали? Сейчас речь идет уже не о ЛЧ, за нее Зенит с таким составом, при двух травмированных ключевых игроках и при отсутствии отлаженной игры, точно не зацепится. Надо хотя бы зацепить 5 место, дающее возможность играть в ЛЕ. Эта локальная задача и стоит сейчас перед Манчини, и далеко не факт, что он с ней справится. Но настраиваться на это Зениту надо.
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ОЛЕГ К.
1521726285
Вчера говорил совсем обратное-МА РИ ОНЕТКА.
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Одинокий волк Маквейд
1521726669
Жидко обделались, понторезы.
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OfaZavr
1521731694
пример с Геннадия что ли взял, сегодня поддерживаю а завтра в грязь втаптываю. а на насчет сезона то очевидные вещи сказал всем давно понятные.
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