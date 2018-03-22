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    Игонин: «Зенит» уже не спасет сезон. Манчини приглашали не для борьбы за место в Лиге чемпионов»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин заявил, что петербуржцы уже не смогут спасти нынешний сезон. Также он подчеркнул, что главного тренера команды Роберто Манчини приглашали не для того, чтобы бороться за попадание в Лигу чемпионов.

    «Зенит» движется совсем не туда, куда мы бы хотели. Какими были наши надежды перед началом сезона? На новом красивом стадионе команда будет бороться, показывать красивый футбол и радовать болельщиков хорошими результатами. Сейчас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Не обязательно искать по всему миру Халка, забивающего голы сумасшедшими ударами, а вот демонстрировать поставленную игру, с борьбой и наигранными комбинациями, «Зенит» обязан в любом составе. Мне лично понравились, как действовала команда на последних минутах матча с «РБ Лейпцигом» – это были настоящие эмоции и отменная самоотдача! Нерв эндшпиля был задан самими футболистами, которые действовали по принципу «только вперед, а там будь, что будет». Это действительно интересно!

    Можно ли спасти этот сезон? Нет. Смотрите: с «Локомотивом», не заявляющим о высоких амбициях, второй год работает тренер, которого из-за возраста многие списали со счетов. Его чуть было не снимают после прошлого сезона, а он за восемь туров до финиша ведет команду в лидерах с солидным отрывом от преследователей. «Зенит» же берет Манчини и заявляет о своих чемпионских амбициях. У одних дело, у других слова. Сейчас главная задача – не растерять болельщиков: многие поклонники «Зенита» верят в то, что ситуация изменится только после замены главного тренера.

    Способен ли «Зенит» за восемь матчей до финиша броситься в погоню за лидером, потому что на кону Лига чемпионов? Подождите, подождите… Роберто Манчини брали точно не для того, чтобы из последних сил зацепиться за Лигу чемпионов. Это ведь совсем другой посыл. Одно дело – бороться за победу в чемпионате, и совсем другое – хвататься за соломинку третьего места, дающего право выступать в квалификации главного клубного турнира Европы. Сейчас задача «Зенита» звучит как в компьютерной игре: как бы сохраниться», – сказал Игонин.

    После 22-матчей «Зенит» располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 39 очков и отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.03.2018 12:26
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 22 марта 2018, 22:23

      зачем его вообще приглашали

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:14

      пример с Геннадия что ли взял, сегодня поддерживаю а завтра в грязь втаптываю. а на насчет сезона то очевидные вещи сказал всем давно понятные.

      4
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 марта 2018, 18:05

      Да у нас в любом деле жопа! Потому что правят ******* .ЦСКА продумал и решил задачу и,думаю,перспектива у нах ест-своих подтягивают. А в Питере такая школа Смена была,сейчас академия и ЧТО?

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 марта 2018, 16:51

      Жидко обделались, понторезы.

      5
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      Рейтинг: +11240

      alp 22 марта 2018, 16:49

      не понял... Игонин вроде вчера еще призывал не увольнять манчини... шо такэ, гражданин полковник?? отчего так быстро переобулся вместе с Орловым?

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 16:44

      Вчера говорил совсем обратное-МА РИ ОНЕТКА.

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 22 марта 2018, 15:03

      "Роберто Манчини брали точно не для того, чтобы из последних сил зацепиться за Лигу чемпионов." Какая сейчас разница для чего его брали? Сейчас речь идет уже не о ЛЧ, за нее Зенит с таким составом, при двух травмированных ключевых игроках и при отсутствии отлаженной игры, точно не зацепится. Надо хотя бы зацепить 5 место, дающее возможность играть в ЛЕ. Эта локальная задача и стоит сейчас перед Манчини, и далеко не факт, что он с ней справится. Но настраиваться на это Зениту надо.

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 марта 2018, 13:55

      В проблемах Зенита виноваты бакланы!

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 22 марта 2018, 13:46

      Нынешнему Зениту нечего делать в ЛЧ. Попадание и не выход из группы-вот на что способен сегодня Зенит. ТУПО упущен целый сезон и быстрей всего и следующий.

      2
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 22 марта 2018, 13:29

      Без обид для настоящих болельщиков Зенита: хотя власти города и культивируют нацистский принцип "Один город - одна команда", но настоящих болельщиков Зенита в Питере немного. Кто-то просто ходит поглазеть на миллионеров, кто-то за компанию, куча несовершеннолетних глоров с юношеским максимализмом. А после того, как опубликовали очередную зарплатную ведомость РФПЛ, то даже почти состоявшиеся болельщики отвернуться от команды. На мой взгляд (можно не соглашаться) стоит сделать 5 вещи:
      1. Уволить Манчини, хоть даже с неустойкой.
      2. Сократить зарплату иностранцам в 2 раза. Не согласны - на выход.
      3. Назначить тренером российского специалиста: Семак, Давыдов, Красножан и т.п. - выбор достаточен.
      4. Сократить в 2 раза бюджет клуба и играть честно, но с душой. Тогда и получиться та реальная база, от которой уже и можно плясать. А то сейчас получается колосс на глиняных ногах.
      5. Провести серьёзную воспитательную работу с "виражом", прорядив самых отмороженных.

      P.S. Живу в Питере 16 лет, болею за Спартак 23 года.

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Павелий 22 марта 2018, 13:43

      Лучше бы ты жил в Москве и болел за Зенит.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Павелий 22 марта 2018, 14:19

      Первое и очень срочное! Гнать к чертям собачьим зенитовское руководство. Потом уж пункты 1, 2, 3, ...

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Павелий 22 марта 2018, 15:09

      Я, болельщик Зенита, с вами согласен во всем кроме сокращения уже заключенных контрактов. Это незаконно, и не стоит портить облик российского футбола подобным беспределом. Тех миллионеров, кто недостаточно выкладывается, надо продать или отдать в аренду. Бердыев только что показал как правильно сократить бюджет клуба таким образом.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > zenitforever2015 22 марта 2018, 16:37

      Зачем же в Москве? У меня очередная бывшая жена болеет за Спартак,я за Зенит и ничего в койке помирились.Сейчас подрастает сынок.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Павелий 23 марта 2018, 09:24

      Обидно, но,то, что с Зенитом произойдёт такая перемена за зимний перерыв мало кто предполагал! и команда катиться вниз!Травмы усугубят положение команды,морально-психологический климат в последних играх-хуже некуда.
      Я со многими пунктами согласен, но вираж мало влияет на климат в команде
      А по сути -надо приглашать тренера типа Адвооката-он смог сплотить и русских и иностранцев, что и помогло завоевать Кубок!

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