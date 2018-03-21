Главные новости дня. Глава МИД Британии сделал скандальное заявление о ЧМ-2018, на «Динамо» пожаловались в ФИФА

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В офисе «Рубина» проведен обыск, оттуда изъят компьютер гендиректора.

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Тренировка сборной России была перенесена из-за допинг-тестов, которые длились шесть часов.

Глава МИД Британии сравнил ЧМ в России с Олимпиадой при Гитлере.

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