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    У Паредеса самая высокая зарплата в РФПЛ. В первой десятке – пять игроков «Зенита»

    Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты РФПЛ. Возглавляет рейтинг полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Кроме него в числе первых десяти еще четыре игрока сине-бело-голубых, а также по два футболистов из «Локомотива» и «Спартака». Замыкает десятку нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

    1. Леандро Паредес («Зенит») – 5 миллионов евро

    2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 миллиона

    3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 миллиона

    4. Мануэль Фернандеш («Локомотив») – 3,8 миллиона

    5. Квинси Промес («Спартак») – 3,8 миллиона

    6. Артем Дзюба («Зенит»/«Арсенал») – 3,6 миллиона (прим. – зарплата в «Зените»)

    7. Луис Адриано («Спартак») – 3,5 миллиона

    8. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3 миллиона

    9. Доменико Кришито («Зенит») – 3 миллиона

    10. Федор Смолов («Краснодар») – 2,9 миллиона

    Что мы узнали из нового рейтинга зарплат российского футбола

    Источник: Sports.ru

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    21.03.2018 12:32
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 1 апреля 2018, 16:55

      что же так хреново играют? урезать им зарплату в 10 раз!!!

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 22 марта 2018, 15:05

      А у во всей стране так только Паредасы получают большие деньги не за что.

      0
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      Рейтинг: +67298

      portero 22 марта 2018, 12:38

      неотрабатывает он свои деньги... Халк тот отрабатывал.. а этот пижон нет

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 марта 2018, 22:59

      на завод их всех и пусть там хоть покажут работу

      0
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 21 марта 2018, 21:45

      дубина обскакал в деньгах коко,не могу это назвать зарплатой, зарплата подразумевает труд и конечный итог труда ПРОДУКТ, а от дзюбиньи только вонь, видимо с помощью вони он выжал из Зенита деньги газпрема, за счет обворованного населения страны.

      1
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 21 марта 2018, 19:03

      А рейтинг тренеров?

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 21 марта 2018, 18:48

      Удивлен отсутствием Кокорина в десятке...

      0
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы > I_R_O_N_M_A_N 21 марта 2018, 18:52

      А восьмой кто?

      2
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      Рейтинг: +358

      Финт > I_R_O_N_M_A_N 21 марта 2018, 19:06

      Глаза разуй,он на 8 месте)

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Братья Васильевы 21 марта 2018, 20:04

      Мой косяк, заработался совсем)

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 18:43

      Из российских игроков Дзюба на первом месте.

      1
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      Рейтинг: +67298

      portero > zigbert 22 марта 2018, 12:39

      да, это ППЦ какойто??? типо супер игрок...

      2
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      Рейтинг: +718

      Антимат 21 марта 2018, 18:43

      Несколько сотен тысяч МРОТ.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 18:29

      а вот качеством игры не все оправдывают получаемые средства.

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