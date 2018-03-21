У Паредеса самая высокая зарплата в РФПЛ. В первой десятке – пять игроков «Зенита»

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты РФПЛ. Возглавляет рейтинг полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Кроме него в числе первых десяти еще четыре игрока сине-бело-голубых, а также по два футболистов из «Локомотива» и «Спартака». Замыкает десятку нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

1. Леандро Паредес («Зенит») – 5 миллионов евро

2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 миллиона

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 миллиона

4. Мануэль Фернандеш («Локомотив») – 3,8 миллиона

5. Квинси Промес («Спартак») – 3,8 миллиона

6. Артем Дзюба («Зенит»/«Арсенал») – 3,6 миллиона (прим. – зарплата в «Зените»)

7. Луис Адриано («Спартак») – 3,5 миллиона

8. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3 миллиона

9. Доменико Кришито («Зенит») – 3 миллиона

10. Федор Смолов («Краснодар») – 2,9 миллиона

Что мы узнали из нового рейтинга зарплат российского футбола