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  • У Паредеса самая высокая зарплата в РФПЛ. В первой десятке – пять игроков «Зенита»

У Паредеса самая высокая зарплата в РФПЛ. В первой десятке – пять игроков «Зенита»

21 марта 2018, 12:32
55

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты РФПЛ. Возглавляет рейтинг полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Кроме него в числе первых десяти еще четыре игрока сине-бело-голубых, а также по два футболистов из «Локомотива» и «Спартака». Замыкает десятку нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

1. Леандро Паредес («Зенит») – 5 миллионов евро

2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 миллиона

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 миллиона

4. Мануэль Фернандеш («Локомотив») – 3,8 миллиона

5. Квинси Промес («Спартак») – 3,8 миллиона

6. Артем Дзюба («Зенит»/«Арсенал») – 3,6 миллиона (прим. – зарплата в «Зените»)

7. Луис Адриано («Спартак») – 3,5 миллиона

8. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3 миллиона

9. Доменико Кришито («Зенит») – 3 миллиона

10. Федор Смолов («Краснодар») – 2,9 миллиона

Что мы узнали из нового рейтинга зарплат российского футбола

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Спартак Краснодар Дзюба Артем Иванович Бранислав Смолов Федор Адриано Луис Чорлука Ведран Фернандеш Мануэль Кокорин Александр Кришито Доменико Паредес Леандро Промес Квинси
Комментарии (55)
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Берёза В.
1521625120
Говорила мне мама в детстве,учись сынок играть в футбол,учись,а я оболтус в банкиры подался )
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Вомбат
1521625995
Игрок уровня ФНЛ Краневиттер получает столько сколько Шатов, которому первый не годится и в подметки. Да и Паредес не отрабатывает свои 5 млн. Газпром-цирк в действии.
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insider_retro
1521626116
В общем, за исключением 2-3 фамилий, список отражает наличие игроков, которые вносят наибольший вклад в результат команды... А соответствие стоимости и полезности определит руководство, которое соглашается на подобные траты... Кто платит за фамилию, а кто за пользу и результат...
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Татарин за ЦСКА
1521626524
из всех только промес,чорлука,смолов и кришито полностью оправдывают свою зарплату
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Dimon 007
1521626988
А смысл болтать о том оправдывают они свою з/п или нет.... половина из вас не оправдывает тех денег которые вы получаете...
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Боцман59rus
1521628476
это северная надбавка футболистам, за пустые трибуны, климат, футбольные пастбища, даунов в руководстве РФПЛ, перелеты, отсутствие перспективы в сборных своих стран, русская кухня, московские пробки, вечный позор в еврокубках ... и все это на бюджетные деньги, от полунищих налогоплатильщиков -оно нам надо? распил бюджетов и воровство в госструктурах, путем списывания фантастических сумм на содержание и спонсорство футбольных клубов продолжается...
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BRO_football
1521630056
И ни одного из ЦСКА! А ведь армейцы, как показали недавние матчи, играют лучше всех.
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Путник 13
1521633283
Блин..конечно не хорошо считать чужие деньги ...но в нищей стране , пенсионеры по помойкам шарят , детям по телеку на лекарства собирают ....И ведь плохо играют ..скажем так совсем плохо если без мата ...С какого хе..а..платить такие деньги ..
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Приус
1521645487
Хоть где-то впереди.
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Сибирь за Спартак
1521646104
Соотношение цена-качество не всегда соответствует.
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