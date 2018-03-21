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    Допинг-тесты игроков сборной России длились почти шесть часов. Из-за этого тренировка команды началась на час позже

    В среду футболисты сборной России продолжают проходить допинг-контроль.

    Сегодня в 6:30 утра по московскому времени в расположение национальной команды прибыл допинг-офицер Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    На анализы мочи и крови были вызваны 10 игроков. Вся процедура длилась около шести часов, из-за чего тренировка россиян началась не в 11:30 как было запланировано изначально, а в 12:25.

    В пятницу подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую встречу с Бразилией. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 12:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 марта 2018, 04:14

      Ну и всё, гудбай футбол, 100% что-нибудь найдут, британцы заказали дисквалифицировать, иначе им без шансов!

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:03

      Что поделаешь,без этого сейчас нельзя.Лишь бы анализы были в норме.

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 21 марта 2018, 15:44

      А почему 6 часов 10 человек сдавали? Они результаты ждали или кто-то посать не мог в баночку? В полне может быть что кто-то стеснялся прилюдно сдавать и его уговаривали всё это время!

      2
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      Рейтинг: +28706

      silver29 21 марта 2018, 13:23

      Кхе кхе, дико извиняюсь а как эти "офицеры" контролируют процесс наполнения баночек что б без подмены донора жидкости было ???

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > silver29 22 марта 2018, 04:38

      А ты что , при мужиках ссать стесняешься? А может никогда в военкомате не проходил мед. комиссии?

      -1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > нейтральныйкакникто 22 марта 2018, 08:21

      стряхни молоко с губ и не хами взрослым !

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > silver29 25 марта 2018, 13:07

      Старичок , У тебя душа такая ранимая , или самооценка зашкаливает? В детсад не проспи...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 марта 2018, 13:10

      Почётная миссия у допинг-офицера - нацедить разной жижи в склянки и с умным видом отвезти на обработку...
      Он внезапный, как порыв ветра и пахучий, как общественный туалет...

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > insider_retro 22 марта 2018, 04:41

      Остряк!!!! Ты это скажи лаборанту в поликлинике, когда принесёшь мочу в баночке на анализ. Потом поседеешь от диагнозов , и всю зарплату в аптеку будешь несколько лет носить

      -2
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