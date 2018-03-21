Допинг-тесты игроков сборной России длились почти шесть часов. Из-за этого тренировка команды началась на час позже

В среду футболисты сборной России продолжают проходить допинг-контроль.

Сегодня в 6:30 утра по московскому времени в расположение национальной команды прибыл допинг-офицер Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На анализы мочи и крови были вызваны 10 игроков. Вся процедура длилась около шести часов, из-за чего тренировка россиян началась не в 11:30 как было запланировано изначально, а в 12:25.

В пятницу подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую встречу с Бразилией. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.