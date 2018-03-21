Paris United: Неймар хочет видеть Энрике главным тренером «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет видеть у руля команды экс-главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, информирует Paris United. Об этом бразилец сообщил на встрече с президентом парижан Нассером аль-Хелаифи.

Форвард и руководитель обсуждали возможных кандидатов на смену Унаи Эмери. В числе претендентов фигурировали Антонио Конте («Челси») и Энрике. При этом футболист настаивал на подписании испанского специалиста.

Напомним, Неймар и Энрике вместе работали в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.