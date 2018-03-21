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    Paris United: Неймар хочет видеть Энрике главным тренером «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет видеть у руля команды экс-главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, информирует Paris United. Об этом бразилец сообщил на встрече с президентом парижан Нассером аль-Хелаифи.

    Форвард и руководитель обсуждали возможных кандидатов на смену Унаи Эмери. В числе претендентов фигурировали Антонио Конте («Челси») и Энрике. При этом футболист настаивал на подписании испанского специалиста.

    Напомним, Неймар и Энрике вместе работали в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 13:28
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:10

      Раздает рекомендации прямо из инвалидной коляски.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 18:37

      а владычицей морской он случайно еще не хочет быть?)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 марта 2018, 15:58

      Тошнотворный клоун((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 14:39

      Всё логично... У Эмери был шанс остаться пройдя Барсу.
      Барсу не прошли, значит смена тренера.
      Неймара спросили, он ответил кого бы хотел видеть, а дальше уже журналюги зарабатывают на его ответе....
      Желтизна во всей красе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 марта 2018, 14:22

      Не любил многих игроков, но никому так не желал побыстрее завершить карьеру. Тошно уже видеть и слышать этого клоуна.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 21 марта 2018, 14:08

      Мда..цирк.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 марта 2018, 13:49

      Вдохновенный координатор Неймар собирает команду своей мечты на средства шейхов... Скорее всего, это безуспешная затея, а кадровый тетрис до добра не доведёт!:))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 21 марта 2018, 13:45

      Интересно наблюдать когда один игрок, на пальце вертит целый футбольный клуб, руководство и шейхов с их миллиардами.

      5
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