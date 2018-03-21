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    Следователи провели обыск в офисе «Рубина». Изъят компьютер гендиректора

    Во вторник, 20 марта, работники Следственного комитета нагрянули с обыском в офис «Рубина».

    Были допрошены несколько футболистов, а также изъяты документация о контрактах футболистов и компьютер генерального директора клуба Рустама Саяхова.

    «Сотрудниками следственного комитета была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК «Рубин» по поступившему заявлению о возможных нарушениях», – сообщил источник в клубе.

    Напомним, ранее казанцы произвели смену юридического статуса, став частной организацией.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.03.2018 17:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 марта 2018, 21:26

      В компе генерального ничего нет - это мама не горюй ! Особенно понравилась фраза - "по поступившему заявлению о возможных нарушениях" . Конкуренты по бизнесу ( не спортивному) не дремлют !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 20:29

      Слишком жестко и без объяснений.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 марта 2018, 18:27

      Это, говорят, наша корова и мы её будем доить.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 21 марта 2018, 18:17

      У троих новых владельцев клуба вместе с Бердыевым уставной капитал аж 10 тысяч рублей. Это очень мутная схема и там еще долго будет вонять дерьмищем. Им, похоже, не до футбола будет.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 марта 2018, 18:00

      Кого-то реально отодвинули с кормушки. Задолбали эти ручные оборотни..Прошлым веком живут..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 марта 2018, 17:47

      Началось в деревне утро...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 марта 2018, 17:23

      Неспроста такие крендели не взвешивают!...
      Видно выход из под чьего-то крыла не понравился кому-то и руками силовиков решили поправить ситуацию...
      А то до этого всё было чинно и шоколадно?!:))

      7
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > insider_retro 21 марта 2018, 21:26

      Для того-чтобы провести обыск нужны санкции прокурора.

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