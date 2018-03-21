Следователи провели обыск в офисе «Рубина». Изъят компьютер гендиректора

Во вторник, 20 марта, работники Следственного комитета нагрянули с обыском в офис «Рубина».

Были допрошены несколько футболистов, а также изъяты документация о контрактах футболистов и компьютер генерального директора клуба Рустама Саяхова.

«Сотрудниками следственного комитета была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК «Рубин» по поступившему заявлению о возможных нарушениях», – сообщил источник в клубе.

Напомним, ранее казанцы произвели смену юридического статуса, став частной организацией.