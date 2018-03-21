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  • Игонин призвал закончить эксперименты над «Зенитом» и оставить Манчини на посту главного тренера

Игонин призвал закончить эксперименты над «Зенитом» и оставить Манчини на посту главного тренера

21 марта 2018, 16:27
25

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что будет ошибкой отправить сейчас в отставку главного тренера команды Роберто Манчини. Футболист заявил, что петербуржцы все еще сохраняют шансы на место в зоне Лиги чемпионов.

«Горячие головы утверждают, что итальянца надо срочно отправлять в отставку. Не согласен. Хватит экспериментировать над «Зенитом», нельзя каждый год шарахаться из стороны в сторону! Если Манчини сам захочет уйти после сезона – пусть уходит. Но очередной раз перестраивать команду – просто нелепость.

Впереди восемь матчей чемпионата России, в которых надо продолжать борьбу за первое место или хотя бы за путевку в Лигу чемпионов. Шансы, особенно после поражения «Краснодара» от «Уфы», у «Зенита» есть», – цитирует Игонина «Петербургский дневник».

После 23-х туров «Зенит» располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков. При этом у сине-бело-голубых, как и у ЦСКА с «Локомотивом», один матч в запасе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Манчини Роберто
Комментарии (25)
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krg-kz
1521639065
Я бы тоже не хотел экспериментов в Зените, но Манчини не тот человек. Просто есть тренера которые не подходят клубу или наборот. Манчини и Зенит реальный пример. Как и Капелло с Россией, Гвардиола и Бавария и т.д
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Артурка32
1521639095
Все верно - хватит экспериментов каждый год, а то привыкли раскидываться людьми и бабками налево и направо, а толку от этого никакого...скоро Уфа обгонит
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insider_retro
1521639289
Ошибкой больше, ошибкой меньше... Хотя, до конца чемпа лучше доиграть без резких перестановок и изгнаний...
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Боцман59rus
1521639805
у фурсенко доля с отступных, так что досрочный разрыв, закладывался на стадии переговоров, при подписании контракта, иначе не было смысла указывать такую сумму, кроме как для того, чтобы впоследствии ее удачно и законно п.о.п.и.з.д.и.т.ь с нечистым на руку физруком... ждите нового тренера, а без публичной огласки условий контракта, этот цирк в питере пропишется надолго, клоунов у нас в стране хватает,,,
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VVM1964
1521640957
" ... хотя бы за путевку в Лигу чемпионов " , через пару туров - " ... хотя бы за путевку в Лигу Европы " , а еще через пару туров - " ... хотя бы в восьмерку сильнейших " . )))
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Svoysvoemubrat
1521646312
Сколько еще задач нужно завалить, чтобы понять какой Бендер в клубе окопался.
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Serjoga
1521646773
Было бы что перестраивать! Да пусть у вас Манчини еще пару лет кормиться! Может тогда в ФНЛ скатитесь!
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Одинокий волк Маквейд
1521646780
Посмотрел статистику последних десяти туров, у Зени показатели хуже, чем у Уфы, Арсенала и Ростова.
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OfaZavr
1521648173
ну конечно пускай остается, он ведь еще сам не все эксперименты попробовал))
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zigbert
1521652977
Позиция Игонина понятна,болеет душой за Зенит.
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