Игонин призвал закончить эксперименты над «Зенитом» и оставить Манчини на посту главного тренера

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что будет ошибкой отправить сейчас в отставку главного тренера команды Роберто Манчини. Футболист заявил, что петербуржцы все еще сохраняют шансы на место в зоне Лиги чемпионов.

«Горячие головы утверждают, что итальянца надо срочно отправлять в отставку. Не согласен. Хватит экспериментировать над «Зенитом», нельзя каждый год шарахаться из стороны в сторону! Если Манчини сам захочет уйти после сезона – пусть уходит. Но очередной раз перестраивать команду – просто нелепость.

Впереди восемь матчей чемпионата России, в которых надо продолжать борьбу за первое место или хотя бы за путевку в Лигу чемпионов. Шансы, особенно после поражения «Краснодара» от «Уфы», у «Зенита» есть», – цитирует Игонина «Петербургский дневник».

После 23-х туров «Зенит» располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков. При этом у сине-бело-голубых, как и у ЦСКА с «Локомотивом», один матч в запасе.