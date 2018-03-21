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    Игонин призвал закончить эксперименты над «Зенитом» и оставить Манчини на посту главного тренера

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что будет ошибкой отправить сейчас в отставку главного тренера команды Роберто Манчини. Футболист заявил, что петербуржцы все еще сохраняют шансы на место в зоне Лиги чемпионов.

    «Горячие головы утверждают, что итальянца надо срочно отправлять в отставку. Не согласен. Хватит экспериментировать над «Зенитом», нельзя каждый год шарахаться из стороны в сторону! Если Манчини сам захочет уйти после сезона – пусть уходит. Но очередной раз перестраивать команду – просто нелепость.

    Впереди восемь матчей чемпионата России, в которых надо продолжать борьбу за первое место или хотя бы за путевку в Лигу чемпионов. Шансы, особенно после поражения «Краснодара» от «Уфы», у «Зенита» есть», – цитирует Игонина «Петербургский дневник».

    После 23-х туров «Зенит» располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков. При этом у сине-бело-голубых, как и у ЦСКА с «Локомотивом», один матч в запасе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 16:27
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 марта 2018, 12:53

      На лет 10 его оставить. мне кажется это даст результат

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 22 марта 2018, 11:54

      При Манчини Зенит будет ДО ОСНОВАНИЯ РАЗРУШЕН,А ЗАТЕМ...Трудно представить, что будет далее-иностранцы играть не захотят,ну а россиян мастерство желает быть лучше...Что-то будет в результате?!

      -1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 21 марта 2018, 22:51

      Алексей Игонин является в нашем пгт депутатом.В феврале встал вопрос о переименовании посёлка.Сначала Игонин был "за",но когда народ взбунтовался-лыжи навострил в обратную сторону.

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > ОЛЕГ К. 21 марта 2018, 22:53

      Как игрок он мне нравился,но как человек-обыкновенная марионетка.

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 21 марта 2018, 20:36

      Согласен,сейчас не время ухода!После чемпионата только!

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 20:22

      Позиция Игонина понятна,болеет душой за Зенит.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 19:02

      ну конечно пускай остается, он ведь еще сам не все эксперименты попробовал))

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 марта 2018, 18:50

      и купить ему на следующий год еще футболистов на 100млн?что бы он потом опять плакал про глубину состава?

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 марта 2018, 18:39

      Посмотрел статистику последних десяти туров, у Зени показатели хуже, чем у Уфы, Арсенала и Ростова.

      6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 марта 2018, 18:39

      Было бы что перестраивать! Да пусть у вас Манчини еще пару лет кормиться! Может тогда в ФНЛ скатитесь!

      3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 марта 2018, 18:31

      Сколько еще задач нужно завалить, чтобы понять какой Бендер в клубе окопался.

      7
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