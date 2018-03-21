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    Луис Адриано мечтает вернуться в сборную Бразилии

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о мотивации, которая заставила его перейти в российский клуб из «Милана».

    «Понимаю, почему меня критиковали. Они имели полное право на такое мнение. До перехода в Россию не играл нормально полтора года.

    Но в «Шахтере» показывал, на что способен. И сейчас то же самое показываю в «Спартаке» – забиваю голы, борюсь за титулы.

    Это и есть моя мотивация. Побеждать со «Спартаком», забивать голы, биться за титулы. И, да, я мечтаю вернуться в сборную Бразилии», – сказал бразилец.

    В текущем сезоне Адриано провел в РФПЛ 20 матчей, в которых забил восемь голов отдал шесть результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 09:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 марта 2018, 21:11

      дайте ему шанс в сборной он боец от мозга до костей игру не испортит и может даже лучше сыграть некоторых

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 21 марта 2018, 12:13

      многие мечтают

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 21 марта 2018, 11:46

      все может быть!!! правильно, что хочет за сборную поиграть!!

      0
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      Рейтинг: +33439

      oyabun 21 марта 2018, 11:42

      С такой игрой как сейчас вполне достоин вызова в сборную.

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 11:38

      У Адриано прекрасные данные и к вызову в сборную он готов.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:48

      сейчас точно достоин вызова, играет замечательно, хотя бы на тов. игры вызвали бы и посмотрели.

      4
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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > OfaZavr 21 марта 2018, 17:43

      не смеши ))

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > acer2003 21 марта 2018, 18:07

      ну и что значит эта реплика?

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > OfaZavr 21 марта 2018, 18:16

      значит то,что в сборную его никто не вызовет !!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > acer2003 21 марта 2018, 18:22

      ну так я и говорю вызвали хотя бы на тов. матчи и посмотрели его в деле, что здесь смешного??

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 марта 2018, 10:21

      С таким набором нападающих это проблематично,хотя играет он сейчас дествительно здорово

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 марта 2018, 10:06

      Пусть мечтает,не вредно !)

      -2
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