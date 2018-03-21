Луис Адриано мечтает вернуться в сборную Бразилии

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал о мотивации, которая заставила его перейти в российский клуб из «Милана».

«Понимаю, почему меня критиковали. Они имели полное право на такое мнение. До перехода в Россию не играл нормально полтора года.

Но в «Шахтере» показывал, на что способен. И сейчас то же самое показываю в «Спартаке» – забиваю голы, борюсь за титулы.

Это и есть моя мотивация. Побеждать со «Спартаком», забивать голы, биться за титулы. И, да, я мечтаю вернуться в сборную Бразилии», – сказал бразилец.

В текущем сезоне Адриано провел в РФПЛ 20 матчей, в которых забил восемь голов отдал шесть результативных передач.