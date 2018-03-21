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    Райола разочарован отсутствием Балотелли в составе сборной Италии

    Известный футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, раскритиковал главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо и федерацию футбола Италии.

    «Мы разочарованы тем, что Бало не получил вызов в сборную Италии. Но еще больше мы разочарованы нелепыми оправданиями.

    Если Ди Бьяджо говорит, что статистика не учитывается, тогда двери в сборную для Марио закрыты. Чтобы иметь его в составе нужен человек у руля с сильным характером. Вентура не был таковым, и Ди Бьяджо демонстрирует то же самое. Очевидно, что нападающий – это единственный игрок, которому нужно только беспокоиться о забитых голах и статистике.

    Мы уважаем тренера, проблема не конкретно в нем, а в подходе к футболу в федерации. У нас есть федерация, которая работает без программы», – цитирует слова агента L'Equipe.

    Напомним, сборной Италии предстоит встретиться в товарищеском матче 23 марта со сборной Аргентины, а 27-го – с Англией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 08:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 11:27

      Конечно Балотелли парень с характером,но если судить по его уровню,то нужно было взять в сборную.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 21 марта 2018, 10:11

      Действительно, это очень странно.

      1
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