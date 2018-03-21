Райола разочарован отсутствием Балотелли в составе сборной Италии

Известный футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, раскритиковал главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо и федерацию футбола Италии.

«Мы разочарованы тем, что Бало не получил вызов в сборную Италии. Но еще больше мы разочарованы нелепыми оправданиями.

Если Ди Бьяджо говорит, что статистика не учитывается, тогда двери в сборную для Марио закрыты. Чтобы иметь его в составе нужен человек у руля с сильным характером. Вентура не был таковым, и Ди Бьяджо демонстрирует то же самое. Очевидно, что нападающий – это единственный игрок, которому нужно только беспокоиться о забитых голах и статистике.

Мы уважаем тренера, проблема не конкретно в нем, а в подходе к футболу в федерации. У нас есть федерация, которая работает без программы», – цитирует слова агента L'Equipe.

Напомним, сборной Италии предстоит встретиться в товарищеском матче 23 марта со сборной Аргентины, а 27-го – с Англией.