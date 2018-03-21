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    РФС повторно отклонил апелляцию «Локомотива» по делу Вернблума

    Вчера в Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором повторно было рассмотрено дело полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. По итогам заседания было принято следующее решение:

    1. Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 14 февраля 2018 года. Оставить решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 14 февраля 2018 года в силе.

    Напомним, ранее апелляционный комитет РФС уже рассматривал данное дело по причине несогласия «Локомотива» с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС не наказывать Вернблума за инцидент с Игорем Денисовым, когда в матче 16-го тура российской Премьер-лиги швед ударил в одном из единоборств по лицу игрока «Локомотива».

    Источник: РФС

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    21.03.2018 06:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 марта 2018, 15:07

      Вернблум игрок подлый.

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 21 марта 2018, 14:02

      Да забейте на это быдло. Быдлом и останется на всегда. Такие в чемпионате не запоминаются. Незнаю как его в Цска еще держут. Нравится с быдлом работать не понимаю

      1
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 21 марта 2018, 13:59

      девки все никак не успокоются, ноют ноют тёлки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 21 марта 2018, 12:42

      Верблум конечно не подарок, но не подлый, все фолы игровые, в борьбе, а исподтишка не бьёт...

      3
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > vovan55 21 марта 2018, 13:41

      а разница есть, как тебе у.е.б.а.л.и, исподтишка или в открытую и как это должно повлиять на наказание?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 21 марта 2018, 11:58

      Вцепились, как лишай до пионерки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 марта 2018, 08:51

      Справедливость восторжествовала!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > VIPded 21 марта 2018, 08:55

      Ждём справедливости в матче с Арсеналом!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 марта 2018, 08:37

      денисов и сам не паинька. локомотиву пора ныть перестать,а выигрывать свое чемпионство

      5
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Татарин за ЦСКА 21 марта 2018, 08:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В том то и дело что чемп выиграет не Локо...

      -5
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 08:20

      Постоянно его жалеют..., то не удалят, то вот такие вещи оставят без внимания.... очень странно всё это.

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 марта 2018, 08:04

      хорош ныть

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > СашкаГуров 21 марта 2018, 08:35

      Ныли вы 2012-м когда Акинфеев не так приземлился.

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