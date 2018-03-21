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  • РФС повторно отклонил апелляцию «Локомотива» по делу Вернблума

РФС повторно отклонил апелляцию «Локомотива» по делу Вернблума

21 марта 2018, 06:52
15

Вчера в Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором повторно было рассмотрено дело полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. По итогам заседания было принято следующее решение:

1. Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 14 февраля 2018 года. Оставить решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 14 февраля 2018 года в силе.

Напомним, ранее апелляционный комитет РФС уже рассматривал данное дело по причине несогласия «Локомотива» с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС не наказывать Вернблума за инцидент с Игорем Денисовым, когда в матче 16-го тура российской Премьер-лиги швед ударил в одном из единоборств по лицу игрока «Локомотива».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Денисов Игорь Вернблум Понтус
Комментарии (15)
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СашкаГуров
1521608694
хорош ныть
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Dimon 007
1521609605
Постоянно его жалеют..., то не удалят, то вот такие вещи оставят без внимания.... очень странно всё это.
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Татарин за ЦСКА
1521610633
денисов и сам не паинька. локомотиву пора ныть перестать,а выигрывать свое чемпионство
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VIPded
1521611485
Справедливость восторжествовала!
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ALEX ML
1521622734
Вцепились, как лишай до пионерки
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vovan55
1521625340
Верблум конечно не подарок, но не подлый, все фолы игровые, в борьбе, а исподтишка не бьёт...
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Dobroe Teplo za CSKA
1521629987
девки все никак не успокоются, ноют ноют тёлки
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O-Z
1521630144
Да забейте на это быдло. Быдлом и останется на всегда. Такие в чемпионате не запоминаются. Незнаю как его в Цска еще держут. Нравится с быдлом работать не понимаю
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Zeff
1521634045
Вернблум игрок подлый.
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