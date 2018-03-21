РФС повторно отклонил апелляцию «Локомотива» по делу Вернблума

Вчера в Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором повторно было рассмотрено дело полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. По итогам заседания было принято следующее решение:

1. Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 14 февраля 2018 года. Оставить решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 14 февраля 2018 года в силе.

Напомним, ранее апелляционный комитет РФС уже рассматривал данное дело по причине несогласия «Локомотива» с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС не наказывать Вернблума за инцидент с Игорем Денисовым, когда в матче 16-го тура российской Премьер-лиги швед ударил в одном из единоборств по лицу игрока «Локомотива».