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    Луис Адриано считает Дмитрия Комбарова более сильным защитником, чем Марсело

    Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано сравнил партнера по команде Дмитрия Комбарова с защитником мадридского «Реала» Марсело. Россиянин, по мнению бразильца, лучше обороняется.

    – Что может Дмитрий Комбаров и не может Марсело?

    – Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты.

    – Мы тоже так думаем.

    – У Марсело другой стиль, он больше нацелен на атаку, в «Реале» все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется.

    – Ничего себе! А еще Марсело не может играть в минус 15.

    – Точно!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2018 23:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 марта 2018, 12:40

      Прикольно. Почти так же, что Дзюба - неплохая замена Кокорину в сборной.

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 21 марта 2018, 10:45

      шютка

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:30

      ха-ха)) с юморком ответил)

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 09:50

      За Луиса Адриано можно не волноваться ,с чувством юмора у него все в порядке.А это хорошее качество.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 марта 2018, 09:19

      Ну а сам Адриано круче Месси.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 марта 2018, 07:49

      Журналюги и Адриано ,два сапога пара ))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 марта 2018, 07:26

      луис смеётся и прикалывается на тупыми вопросами журналюг а те ослы уши развесили

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 марта 2018, 07:19

      Жаль, что в +15 уже не умеет...

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      Рейтинг: +30

      ARMANi-SPARTAK 21 марта 2018, 06:43

      даже при том, что сказал Луис Адриано я бы с радостью готов видеть одного Марсело у нас в составе, чем двух таких Комбаровых.))))

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 марта 2018, 04:43

      Ржака))) Это говорит топ нападающий лучшей лиги в Европе (6 место как никак в классификации УЕФА!!) про какого то защитника из какого среднего клуба Испании))))

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