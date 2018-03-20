Луис Адриано считает Дмитрия Комбарова более сильным защитником, чем Марсело

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано сравнил партнера по команде Дмитрия Комбарова с защитником мадридского «Реала» Марсело. Россиянин, по мнению бразильца, лучше обороняется.

– Что может Дмитрий Комбаров и не может Марсело?

– Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты.

– Мы тоже так думаем.

– У Марсело другой стиль, он больше нацелен на атаку, в «Реале» все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется.

– Ничего себе! А еще Марсело не может играть в минус 15.

– Точно!