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  • Луис Адриано считает Дмитрия Комбарова более сильным защитником, чем Марсело

Луис Адриано считает Дмитрия Комбарова более сильным защитником, чем Марсело

20 марта 2018, 23:52
22

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано сравнил партнера по команде Дмитрия Комбарова с защитником мадридского «Реала» Марсело. Россиянин, по мнению бразильца, лучше обороняется.

– Что может Дмитрий Комбаров и не может Марсело?

– Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты.

– Мы тоже так думаем.

– У Марсело другой стиль, он больше нацелен на атаку, в «Реале» все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется.

– Ничего себе! А еще Марсело не может играть в минус 15.

– Точно!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Реал Комбаров Дмитрий Марсело Адриано Луис
Комментарии (22)
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VVM1964
1521580506
Может махнем " не глядя " . )))
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Asbjorn
1521581095
Комбаров вообще не умеет обороняться
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Татарин за ЦСКА
1521581800
если умеет играть в -15.значитлучше.повеслил меня луис
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vorpexy
1521583065
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O-Z
1521585829
Ну что за клоуны в спартаке только бред и несут
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Антибиотик111
1521587744
От же троль)))
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Басмачи
1521590531
Сказка Спартаковская
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Полная Канистра
1521606411
луис смеётся и прикалывается на тупыми вопросами журналюг а те ослы уши развесили
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zigbert
1521615035
За Луиса Адриано можно не волноваться ,с чувством юмора у него все в порядке.А это хорошее качество.
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OfaZavr
1521617430
ха-ха)) с юморком ответил)
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