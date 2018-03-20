Самедов: «Надеюсь, на чемпионате мира-2018 сборная России заставит собой гордиться»

Это на каком ЧМ 2018 эта гордость произойдёт? Я,конечно, не поддерживаю истерию Запада по поводу бойкота, но хватит нам шапкозакидательством заниматься! Без восстановления системы воспитания спортсменов с самого детского возраста, нам ничего не светит ещё многие годы. В нашем футболе происходит одна стыдоба с этим - взяли в сборную 30-летнего Гильерме, хотя есть свои приличные вратари. Теперь идёт шумиха по поводу включения, уж извините, "жиртреста" по прозвищу Ари и других "стариканов" из забугорья. Неужели нас не учит пример других стран, например, той же Англии, которая с большим скрипом в последние годы набирает сборную. Особенно тяжко у них с вратарями.Только 7 команд из низов АПЛ имеют вратарей-англичан.
Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018, который пройдет в нашей стране. Игрок хочет, чтобы командой гордились.
«Ожидания от предстоящего чемпионата мира? С каждым матчем наша сборная прибавляет, набирает необходимую для турнира форму. Посмотрим, что в итоге получится. Я не люблю загадывать, но надеюсь, что команда России заставит людей собой гордиться», – сказал игрок во время эфира в группе сборной в «Одноклассниках».
Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.