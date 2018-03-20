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  • Самедов: «Надеюсь, на чемпионате мира-2018 сборная России заставит собой гордиться»

Самедов: «Надеюсь, на чемпионате мира-2018 сборная России заставит собой гордиться»

20 марта 2018, 23:24
9

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018, который пройдет в нашей стране. Игрок хочет, чтобы командой гордились.

«Ожидания от предстоящего чемпионата мира? С каждым матчем наша сборная прибавляет, набирает необходимую для турнира форму. Посмотрим, что в итоге получится. Я не люблю загадывать, но надеюсь, что команда России заставит людей собой гордиться», – сказал игрок во время эфира в группе сборной в «Одноклассниках».

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Спартак Самедов Александр
Комментарии (9)
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O-Z
1521579022
А ты будешь Арбузы на рынке продавать во время ЧМ
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hmelarj
1521579256
чудес не бывает. обосрёмся по полной
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ДСА
1521599271
Только и остаётся надеяться.
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Диктор
1521602719
Очень бы этого хотелось бы.
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yorgenbarenz
1521607150
У кого как,а у нас надежда умирает первой.
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zigbert
1521614485
Ждем хорошей игры.
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OfaZavr
1521617055
ну мы тоже надеемся на это.
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serppion
1521625340
Громко сказано. Как говорится - будем подождать!
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multiscan
1521651386
Это на каком ЧМ 2018 эта гордость произойдёт? Я,конечно, не поддерживаю истерию Запада по поводу бойкота, но хватит нам шапкозакидательством заниматься! Без восстановления системы воспитания спортсменов с самого детского возраста, нам ничего не светит ещё многие годы. В нашем футболе происходит одна стыдоба с этим - взяли в сборную 30-летнего Гильерме, хотя есть свои приличные вратари. Теперь идёт шумиха по поводу включения, уж извините, "жиртреста" по прозвищу Ари и других "стариканов" из забугорья. Неужели нас не учит пример других стран, например, той же Англии, которая с большим скрипом в последние годы набирает сборную. Особенно тяжко у них с вратарями.Только 7 команд из низов АПЛ имеют вратарей-англичан.
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