Самедов: «Надеюсь, на чемпионате мира-2018 сборная России заставит собой гордиться»

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018, который пройдет в нашей стране. Игрок хочет, чтобы командой гордились.

«Ожидания от предстоящего чемпионата мира? С каждым матчем наша сборная прибавляет, набирает необходимую для турнира форму. Посмотрим, что в итоге получится. Я не люблю загадывать, но надеюсь, что команда России заставит людей собой гордиться», – сказал игрок во время эфира в группе сборной в «Одноклассниках».

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.