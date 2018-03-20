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    Самедов: «Надеюсь, на чемпионате мира-2018 сборная России заставит собой гордиться»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018, который пройдет в нашей стране. Игрок хочет, чтобы командой гордились.

    «Ожидания от предстоящего чемпионата мира? С каждым матчем наша сборная прибавляет, набирает необходимую для турнира форму. Посмотрим, что в итоге получится. Я не люблю загадывать, но надеюсь, что команда России заставит людей собой гордиться», – сказал игрок во время эфира в группе сборной в «Одноклассниках».

    Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 23:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 марта 2018, 19:56

      Это на каком ЧМ 2018 эта гордость произойдёт? Я,конечно, не поддерживаю истерию Запада по поводу бойкота, но хватит нам шапкозакидательством заниматься! Без восстановления системы воспитания спортсменов с самого детского возраста, нам ничего не светит ещё многие годы. В нашем футболе происходит одна стыдоба с этим - взяли в сборную 30-летнего Гильерме, хотя есть свои приличные вратари. Теперь идёт шумиха по поводу включения, уж извините, "жиртреста" по прозвищу Ари и других "стариканов" из забугорья. Неужели нас не учит пример других стран, например, той же Англии, которая с большим скрипом в последние годы набирает сборную. Особенно тяжко у них с вратарями.Только 7 команд из низов АПЛ имеют вратарей-англичан.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 марта 2018, 12:42

      Громко сказано. Как говорится - будем подождать!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:24

      ну мы тоже надеемся на это.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 09:41

      Ждем хорошей игры.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 марта 2018, 07:39

      У кого как,а у нас надежда умирает первой.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 марта 2018, 06:25

      Очень бы этого хотелось бы.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 марта 2018, 05:27

      Только и остаётся надеяться.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 20 марта 2018, 23:54

      чудес не бывает. обосрёмся по полной

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      Рейтинг: +982

      O-Z 20 марта 2018, 23:50

      А ты будешь Арбузы на рынке продавать во время ЧМ

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