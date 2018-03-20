Самедов пока не собирается завершать карьеру

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поговорил о своем будущем. Футболист пока не собирается завершать выступления.

«Завершать карьеру пока не собираюсь, у меня еще действующий контракт со «Спартаком» на следующий сезон. Потом посмотрим, как организм будет себя чувствовать.

Каким вижу свое будущее через пять лет? Не хочу загадывать на пять лет вперед, но любой нормальный футболист задумывается. Я анализировал, общался с супругой – пока не могу дать конкретный ответ», – сказал игрок во время прямого эфира в группе сборной России в «Одноклассниках».

Самедову 33 года.