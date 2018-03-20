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  • Самедов: «У «Спартака» есть шанс стать чемпионом в этом сезоне. Я верю, что мы догоним «Локомотив»

Самедов: «У «Спартака» есть шанс стать чемпионом в этом сезоне. Я верю, что мы догоним «Локомотив»

20 марта 2018, 18:16
22

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство в этом сезоне, а также рассказал, кто на его взгляд из нынешнего состава москвичей мог бы проявить себя в европейском клубе.

«У «Спартака» есть шанс стать чемпионом в этом сезоне. Объясню почему: в розыгрыше еще 21 очко, «Локомотив» опережает нас всего на пять очков, у нас есть игры в запасе. Я верю, что мы догоним железнодорожников», – сказал Самедов в прямом эфире в группе сборной России в социальной сети «Одноклассники».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Зобнин Роман
Комментарии (22)
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Mister Fiks
1521559480
А почему бы и нет?
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Makaweli
1521559495
И позорить имя чемпиона в европе!
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Igor Belousov
1521560866
правильно говорит спартак чемпион
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simoron81
1521561120
он конечно же настроен оптимистично, но надо смотреть реально правде в глаза, шансов чтобы догнать очень мало. Я за то чтобы чемпионом стал Локо, тренер Палыч заслужил это... наадеюсь народ со мной согласиться. Хотя я болею за Рубин Бердыева и УФу Семака
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OfaZavr
1521561919
все верно, пока есть шансы есть и надежда, будем продолжать стремиться к этому.
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Fan Loko mik
1521561925
БЛА, БЛА, БЛА! Кто ещё не высказывался из спартаковцев по этому поводу? Игроки и тренерский штаб Зенита эту тему уже не поднимают, а до начала весенней стадии ЧР комментариев по этому поводу с их стороны было хоть отбавляй!!!
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Эдуард 1
1521562310
Чебурек Самедов скоро Федун псевдо алигарх вас всех выгонит черных с команды что ты нерусь что черные в команде не нужны
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Joko21
1521562497
В этом сезоне Локомотив чемпионство не отдаст
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Par Mezan
1521563833
Локомотив будет Чемпионом РФ -2018.
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GoLenaStop
1521564002
Спартак не будет Чемпионом 2018.
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