Самедов: «У «Спартака» есть шанс стать чемпионом в этом сезоне. Я верю, что мы догоним «Локомотив»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство в этом сезоне, а также рассказал, кто на его взгляд из нынешнего состава москвичей мог бы проявить себя в европейском клубе.

«У «Спартака» есть шанс стать чемпионом в этом сезоне. Объясню почему: в розыгрыше еще 21 очко, «Локомотив» опережает нас всего на пять очков, у нас есть игры в запасе. Я верю, что мы догоним железнодорожников», – сказал Самедов в прямом эфире в группе сборной России в социальной сети «Одноклассники».