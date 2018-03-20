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    Самедов: «У «Спартака» есть шанс стать чемпионом в этом сезоне. Я верю, что мы догоним «Локомотив»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство в этом сезоне, а также рассказал, кто на его взгляд из нынешнего состава москвичей мог бы проявить себя в европейском клубе.

    «У «Спартака» есть шанс стать чемпионом в этом сезоне. Объясню почему: в розыгрыше еще 21 очко, «Локомотив» опережает нас всего на пять очков, у нас есть игры в запасе. Я верю, что мы догоним железнодорожников», – сказал Самедов в прямом эфире в группе сборной России в социальной сети «Одноклассники».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 18:16
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +48

      eddo23 21 марта 2018, 09:05

      Саша да не гони не порть настроение не стоит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 марта 2018, 22:26

      В запасе игра у Локомотива, а не у вас! Локомотив сыграет игру и опять будет 8 очков отрыва. А вы с середняками справиться не можете! Так что смотри на жизнь реально!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 22:01

      Шансов мало но опускать руки нельзя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 20 марта 2018, 20:40

      Арбузник заговорил. Не был ты чемпионом и не будешь не когда, пока не продашь всё. Прошлый сезон по стечению обстаятельств спартак был первым после зимнего трансферного арбузов продал вот и перешёл. Сейчас больше нужно продать арбузов чтобы догнать Локо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 20:16

      у тебя нет мужского стержня вы только можете жарить шас неташлык не одного футболиста у в

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 20:15

      Самедов иди жарь шалыки,ты не на что не годен в футбое

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 20 марта 2018, 20:06

      Кто-нибудь объясните Сане, что в запасе есть одна игра у Локо, а не игры у Спартака

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 19:50

      Желание похвально, только думать об этом надо было намного раньше.

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 20 марта 2018, 19:40

      Спартак не будет Чемпионом 2018.

      5
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 марта 2018, 19:37

      Локомотив будет Чемпионом РФ -2018.

      5
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