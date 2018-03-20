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    Лунев: «Где закончатся мои амбиции? В «Реале». Туда попал – и на покой»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что мечтает попасть в состав «Реала».

    В петербургский клуб 26-летний россиянин перешел в декабре 2016 года, подписав контракт на 4,5 года.

    «Где закончатся мои спортивные амбиции? Наверное, в «Реале». В «Реал» попал, контракт подписал – можно и на покой уходить. Но не знаю, реально ли на самом деле попасть в «Реал».

    Как показывает пример того же Зинченко (полузащитник «Манчестер Сити» – прим. ред.), в этой жизни всe возможно. Надо работать», – сказал Лунeв в эфире программы «Футбол России».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 01:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 20 марта 2018, 22:32

      проснулся и оказался в пердиве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:10

      Надо работать и мечты сбудутся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 20 марта 2018, 11:52

      Доверяли бы ему побольше в сборной. на следующем ЧМ кошкой бы прыгал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 марта 2018, 11:14

      Напокой? Тогда лучше туда не попадать а пожить ещё.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 10:54

      как говориться это все от способностей зависит и от стараний, а так конечно все возможно.

      5
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 20 марта 2018, 09:07

      Главное старание и зарекомендовать себя, а там как попрет

      4
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 20 марта 2018, 08:29

      У нас на покой в Зенит уходят ! Контракт подписал и на покой !

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 20 марта 2018, 04:14

      Вот поэтому наших футболистов в Европе практически и нет - пахать не хотят.

      3
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