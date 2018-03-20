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  • Лунев: «Где закончатся мои амбиции? В «Реале». Туда попал – и на покой»

Лунев: «Где закончатся мои амбиции? В «Реале». Туда попал – и на покой»

20 марта 2018, 01:40
8

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что мечтает попасть в состав «Реала».

В петербургский клуб 26-летний россиянин перешел в декабре 2016 года, подписав контракт на 4,5 года.

«Где закончатся мои спортивные амбиции? Наверное, в «Реале». В «Реал» попал, контракт подписал – можно и на покой уходить. Но не знаю, реально ли на самом деле попасть в «Реал».

Как показывает пример того же Зинченко (полузащитник «Манчестер Сити» – прим. ред.), в этой жизни всe возможно. Надо работать», – сказал Лунeв в эфире программы «Футбол России».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Зенит Лунев Андрей
Комментарии (8)
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Hala Madrid
1521508472
Вот поэтому наших футболистов в Европе практически и нет - пахать не хотят.
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ROSTOV SUPER
1521523776
У нас на покой в Зенит уходят ! Контракт подписал и на покой !
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Stavropolets
1521526020
Главное старание и зарекомендовать себя, а там как попрет
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OfaZavr
1521532461
как говориться это все от способностей зависит и от стараний, а так конечно все возможно.
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Сержтир
1521533651
Напокой? Тогда лучше туда не попадать а пожить ещё.
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ARTHUR19
1521535927
Доверяли бы ему побольше в сборной. на следующем ЧМ кошкой бы прыгал.
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zigbert
1521547814
Надо работать и мечты сбудутся.
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elvira020473
1521574329
проснулся и оказался в пердиве
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