Лунев: «Где закончатся мои амбиции? В «Реале». Туда попал – и на покой»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что мечтает попасть в состав «Реала».

В петербургский клуб 26-летний россиянин перешел в декабре 2016 года, подписав контракт на 4,5 года.

«Где закончатся мои спортивные амбиции? Наверное, в «Реале». В «Реал» попал, контракт подписал – можно и на покой уходить. Но не знаю, реально ли на самом деле попасть в «Реал».

Как показывает пример того же Зинченко (полузащитник «Манчестер Сити» – прим. ред.), в этой жизни всe возможно. Надо работать», – сказал Лунeв в эфире программы «Футбол России».