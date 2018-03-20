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  • Иван: «Не знаю, что мне делать, чтобы играть. Весь сезон у «Краснодара» выходят на поле 13 футболистов»

Иван: «Не знаю, что мне делать, чтобы играть. Весь сезон у «Краснодара» выходят на поле 13 футболистов»

20 марта 2018, 00:00
5

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван недоволен количеством игрового времени в российском клубе.

21-летний румын присоединился к «быкам» летом 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Не жалею о переходе в «Краснодар», но не знаю, как объяснить сложившуюся ситуацию с игровым временем. Весь сезон на поле выходят всего 13 футболистов.

Я не знаю, что мне нужно делать, чтобы играть. У меня все хорошо, я усердно работаю, чтобы получить шанс», – приводит слова Ивана Digisport.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Иван Андрей
Комментарии (5)
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Павелий
1521495649
Если быть точным, то 15. Учитывая Грицаенко, который провёл 10 матчей.
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Майор Дзагоев
1521495681
В ЦСКА приходи)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1521499830
Не нравиться - езжай домой и играй там сколько влезет.
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bolela_16
1521521110
за Жигулевым...
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Argon
1521542083
"В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями" - ключевая фраза "не отметился результативными действиями".
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