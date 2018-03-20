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    Иван: «Не знаю, что мне делать, чтобы играть. Весь сезон у «Краснодара» выходят на поле 13 футболистов»

    Нападающий «Краснодара» Андрей Иван недоволен количеством игрового времени в российском клубе.

    21-летний румын присоединился к «быкам» летом 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    «Не жалею о переходе в «Краснодар», но не знаю, как объяснить сложившуюся ситуацию с игровым временем. Весь сезон на поле выходят всего 13 футболистов.

    Я не знаю, что мне нужно делать, чтобы играть. У меня все хорошо, я усердно работаю, чтобы получить шанс», – приводит слова Ивана Digisport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 00:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1168

      Argon 20 марта 2018, 13:34

      "В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями" - ключевая фраза "не отметился результативными действиями".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 марта 2018, 07:45

      за Жигулевым...

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 марта 2018, 01:50

      Не нравиться - езжай домой и играй там сколько влезет.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 марта 2018, 00:41

      В ЦСКА приходи)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 20 марта 2018, 00:40

      Если быть точным, то 15. Учитывая Грицаенко, который провёл 10 матчей.

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