Иван: «Не знаю, что мне делать, чтобы играть. Весь сезон у «Краснодара» выходят на поле 13 футболистов»

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван недоволен количеством игрового времени в российском клубе.

21-летний румын присоединился к «быкам» летом 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел в РФПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Не жалею о переходе в «Краснодар», но не знаю, как объяснить сложившуюся ситуацию с игровым временем. Весь сезон на поле выходят всего 13 футболистов.

Я не знаю, что мне нужно делать, чтобы играть. У меня все хорошо, я усердно работаю, чтобы получить шанс», – приводит слова Ивана Digisport.