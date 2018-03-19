Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кузяев назвал Кокорина лучшим игроком РФПЛ

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал партнера по команде Александра Кокорина лучшим игроком РФПЛ на данный момент.

    Из-за травмы крестообразной связки колена форвард выбыл до конца сезона и не поможет сборной России на чемпионате мира-2018.

    «Лучший игрок РФПЛ прямо сейчас – Саша Кокорин. Он очень много забивает, причeм важных голов. Жаль, что он больше не сыграет в этом сезоне. Саша не сторонится черновой работы, выполняет большой объeм на поле, помогает в защите», – сказал Кузяев.

    «Брат, ты настоящий мужчина!». Кокорина поддерживают и поздравляют

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2018 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 марта 2018, 00:43

      молодцы ребята, нахваливают друг друга и похрен дым... везде повылетали, ни на что в РФПЛ не претендуют, но в своем болоте самые крутые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 19 марта 2018, 22:09

      Ага, а лучший тренер - Манчини

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 марта 2018, 21:55

      Кузя сам когда вылечится?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11