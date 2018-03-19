Кузяев назвал Кокорина лучшим игроком РФПЛ

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал партнера по команде Александра Кокорина лучшим игроком РФПЛ на данный момент.

Из-за травмы крестообразной связки колена форвард выбыл до конца сезона и не поможет сборной России на чемпионате мира-2018.

«Лучший игрок РФПЛ прямо сейчас – Саша Кокорин. Он очень много забивает, причeм важных голов. Жаль, что он больше не сыграет в этом сезоне. Саша не сторонится черновой работы, выполняет большой объeм на поле, помогает в защите», – сказал Кузяев.

«Брат, ты настоящий мужчина!». Кокорина поддерживают и поздравляют