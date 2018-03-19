«Брат, ты настоящий мужчина!». Кокорина поддерживают и поздравляют

«Желаю тебе вернуться как можно скорее. Удачи, дружище», – сразу после злополучного матча с «Лейпцигом» написал Доменико Кришито.
«Крепись, друг. Мы все с тобой», – реплика Эмануэля Мамманы, который сам восстанавливается от такой же травмы (инстаграм футболиста закрыт).
Экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни также пожелал «хорошего восстановления» и заверил, что форвард вернется более сильным, чем раньше.
Следом за Данни отметился и Вячеслав Малафеев.
Владимир Габулов написал очень проникновенный пост.
«Я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол», – сказал форвард «Локомотива» Ари.
Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев, на свадьбе которого Кокорин гулял зимой, посвятил форварду «Зенита» гол в матче ФНЛ: «Я посвящаю свой гол и эту победу своему другу Саше Кокорину, который получил очень обидную травму. В сезоне, когда он был лучшим в «Зените», забил 19 мячей во всех турнирах. Травма необязательная. Я был очень расстроен, когда узнал об этом. Выздоравливай, брат, и возвращайся в строй!»
«Саше нужно набраться сил, поправиться после тяжелой травмы и вернуться. Вернуться сильнее реально. Уверен, у Саши все получится. Он сам по себе такой парень, который голову не опустит. Сколько было критики в его адрес после чемпионата Европы! Это намного хуже и тяжелее, чем любая травма. У него есть такой опыт. Главное, хорошо восстановиться. Надеюсь и верю, что он заиграет даже лучше, чем играл до сих пор», – это слова бывшего одноклубника по «Динамо» Андрея Воронина.
Футболисты сборной России записали для Кокорина в день его рождения целое видеообращение:
С поздравлениями и пожеланиями нагрянул даже форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.
Пьер-Эмерик Обамеянг: «Я знаю, это не легко, но будь сильным! С днем рождения!»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 марта 2018 г.
Нападающий @Arsenal @Aubameyang7 поздравил @KokorinK9 с днем рождения pic.twitter.com/txeIVfCMQZ
Александр Кокорин получил травму крестообразных связок и уже перенес операцию. Он пропустит примерно 4-5 месяцев и не сможет сыграть на домашнем чемпионате мира.
Что вообще такое «кресты»? Травма, которая выбила трех игроков сборной России