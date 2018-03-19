«Брат, ты настоящий мужчина!». Кокорина поддерживают и поздравляют

К футболисту сборной России обратился даже Обамеянг.

«Желаю тебе вернуться как можно скорее. Удачи, дружище», – сразу после злополучного матча с «Лейпцигом» написал Доменико Кришито.

text Публикация от text (@domenicocriscito8691) 16 Мар 2018 в 12:24 PDT

«Крепись, друг. Мы все с тобой», – реплика Эмануэля Мамманы, который сам восстанавливается от такой же травмы (инстаграм футболиста закрыт).

Экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни также пожелал «хорошего восстановления» и заверил, что форвард вернется более сильным, чем раньше.

text Публикация от text (@danny_d10b10f6) 16 Мар 2018 в 1:02 PDT

Следом за Данни отметился и Вячеслав Малафеев.

text Публикация от text (@malafeev16ru) 16 Мар 2018 в 12:03 PDT

Владимир Габулов написал очень проникновенный пост.

text Публикация от @text 16 Мар 2018 в 3:21 PDT

«Я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол», – сказал форвард «Локомотива» Ари.

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев, на свадьбе которого Кокорин гулял зимой, посвятил форварду «Зенита» гол в матче ФНЛ: «Я посвящаю свой гол и эту победу своему другу Саше Кокорину, который получил очень обидную травму. В сезоне, когда он был лучшим в «Зените», забил 19 мячей во всех турнирах. Травма необязательная. Я был очень расстроен, когда узнал об этом. Выздоравливай, брат, и возвращайся в строй!»

«Саше нужно набраться сил, поправиться после тяжелой травмы и вернуться. Вернуться сильнее реально. Уверен, у Саши все получится. Он сам по себе такой парень, который голову не опустит. Сколько было критики в его адрес после чемпионата Европы! Это намного хуже и тяжелее, чем любая травма. У него есть такой опыт. Главное, хорошо восстановиться. Надеюсь и верю, что он заиграет даже лучше, чем играл до сих пор», – это слова бывшего одноклубника по «Динамо» Андрея Воронина.

Футболисты сборной России записали для Кокорина в день его рождения целое видеообращение:

С поздравлениями и пожеланиями нагрянул даже форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Александр Кокорин получил травму крестообразных связок и уже перенес операцию. Он пропустит примерно 4-5 месяцев и не сможет сыграть на домашнем чемпионате мира.

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