Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Брат, ты настоящий мужчина!». Кокорина поддерживают и поздравляют


    2
    Голосов: 6
    19.03.2018 17:50
    К футболисту сборной России обратился даже Обамеянг.

    «Желаю тебе вернуться как можно скорее. Удачи, дружище», – сразу после злополучного матча с «Лейпцигом» написал Доменико Кришито.

    text

    Публикация от text (@domenicocriscito8691)

    «Крепись, друг. Мы все с тобой», – реплика Эмануэля Мамманы, который сам восстанавливается от такой же травмы (инстаграм футболиста закрыт).

    Экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни также пожелал «хорошего восстановления» и заверил, что форвард вернется более сильным, чем раньше.

    text

    Публикация от text (@danny_d10b10f6)

    Следом за Данни отметился и Вячеслав Малафеев.

    text

    Публикация от text (@malafeev16ru)

    Владимир Габулов написал очень проникновенный пост.

    text

    Публикация от @text

    «Я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол», – сказал форвард «Локомотива» Ари.

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев, на свадьбе которого Кокорин гулял зимой, посвятил форварду «Зенита» гол в матче ФНЛ: «Я посвящаю свой гол и эту победу своему другу Саше Кокорину, который получил очень обидную травму. В сезоне, когда он был лучшим в «Зените», забил 19 мячей во всех турнирах. Травма необязательная. Я был очень расстроен, когда узнал об этом. Выздоравливай, брат, и возвращайся в строй!»

    «Саше нужно набраться сил, поправиться после тяжелой травмы и вернуться. Вернуться сильнее реально. Уверен, у Саши все получится. Он сам по себе такой парень, который голову не опустит. Сколько было критики в его адрес после чемпионата Европы! Это намного хуже и тяжелее, чем любая травма. У него есть такой опыт. Главное, хорошо восстановиться. Надеюсь и верю, что он заиграет даже лучше, чем играл до сих пор», – это слова бывшего одноклубника по «Динамо» Андрея Воронина.

    Футболисты сборной России записали для Кокорина в день его рождения целое видеообращение:

    С поздравлениями и пожеланиями нагрянул даже форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Александр Кокорин получил травму крестообразных связок и уже перенес операцию. Он пропустит примерно 4-5 месяцев и не сможет сыграть на домашнем чемпионате мира.

    Что вообще такое «кресты»? Травма, которая выбила трех игроков сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 марта 2018, 09:38

      Покажите мне криворукого автора это статьи!))) "Поддерживают и поздравляют". Только в самом конце написано было, что у него день рождения. А я всю статью голову ломал, с чем же они все тут поздравляют его (хотя слово "поздравляю" ни у кого нету).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 19:18

      Кокорин птарст страшный бездарь и иему еще кто льстит черти по жизи,буду в питере первым плюну в рожу Какорину петуху мразь бездарная позорит Зенит великий клуб ****

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 > Эдуард 1 22 марта 2018, 12:45

      эдик-пе.ик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 20 марта 2018, 13:22

      Выздоравливай!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 20 марта 2018, 10:34

      С Кокориным или без....результат очевиден... без выхода из группы, к сожалению, надо смотреть на вещи реально, наш футбол в большой Ж@ПЕ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 20 марта 2018, 09:10

      Выздоравливай ты очень нужен Сборной и Зениту

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 19 марта 2018, 20:10

      Аж даже видеообращение записали, молодцы, поддержка сейчас Кокорину, особенно в этом сезоне, когда он показывает свою лучшую игру, забивает что самое главное, здоровья в общем))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 19 марта 2018, 20:08

      а почему Дзага Кокорина Кирюхой назвал? кликуха что ли такая?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 марта 2018, 19:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ппц ! ну и хрен с ним ! от этого не минуса не плюса сборной россии !!

      -12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 20 марта 2018, 13:37

      ооо фанаты кокоши тут меня заминусовали ! хахаххааа !!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 19 марта 2018, 19:09

      Алан ноут не привезём не с кем в кс поиграть :D

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 19 марта 2018, 18:54

      главное что бы не спился

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11