Бубнов считает Адриано более важным игроком для «Спартака», чем Промеса

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал нападающего «Спартака» Луиса Адриано более важным игроком для московского клуба, чем полузащитника Квинси Промеса.

«Спартак» может обходиться без Промеса. Для команды потерей является отсутствие Луиса Адриано. Без бразильца команда остается без острого форварда и дирижера игры. Он способен и на фланге сыграть. Адриано – универсальный футболист. Промес же то вспыхивает, то проваливает матчи», – сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне Адриано провел в РФПЛ 20 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. В активе Промеса – 19 игр, 10 забитых мячей и семь голевых пасов.