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  • Бубнов считает Адриано более важным игроком для «Спартака», чем Промеса

Бубнов считает Адриано более важным игроком для «Спартака», чем Промеса

19 марта 2018, 20:00
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал нападающего «Спартака» Луиса Адриано более важным игроком для московского клуба, чем полузащитника Квинси Промеса.

«Спартак» может обходиться без Промеса. Для команды потерей является отсутствие Луиса Адриано. Без бразильца команда остается без острого форварда и дирижера игры. Он способен и на фланге сыграть. Адриано – универсальный футболист. Промес же то вспыхивает, то проваливает матчи», – сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне Адриано провел в РФПЛ 20 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. В активе Промеса – 19 игр, 10 забитых мячей и семь голевых пасов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Промес Квинси Бубнов Александр
Комментарии (5)
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ОЛЕГ К.
1521480032
Г-да из Бомбардира,не пора ли замылить комментарии бубна.Пример 23-тур:Ростов с Карпиным проиграет-ничья,Спартак сыграет вничью-победа.Вы что этому придурку доплачиваете?
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ваавва
1521487407
Тогда можно говорить ,что Суарес не нужен барсе, потому что Месси дирижер!!
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OfaZavr
1521530186
вот на данный момент наверно так и есть.
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ramos6548
1521538517
в последних играх - определенно! Но рано Промеса списывать с роли лидера.
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