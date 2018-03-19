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    Бубнов считает Адриано более важным игроком для «Спартака», чем Промеса

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал нападающего «Спартака» Луиса Адриано более важным игроком для московского клуба, чем полузащитника Квинси Промеса.

    «Спартак» может обходиться без Промеса. Для команды потерей является отсутствие Луиса Адриано. Без бразильца команда остается без острого форварда и дирижера игры. Он способен и на фланге сыграть. Адриано – универсальный футболист. Промес же то вспыхивает, то проваливает матчи», – сказал Бубнов.

    В нынешнем сезоне Адриано провел в РФПЛ 20 матчей, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. В активе Промеса – 19 игр, 10 забитых мячей и семь голевых пасов.

    Источник: Спорт FM

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    19.03.2018 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 20 марта 2018, 12:35

      в последних играх - определенно! Но рано Промеса списывать с роли лидера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 10:16

      вот на данный момент наверно так и есть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 19 марта 2018, 22:23

      Тогда можно говорить ,что Суарес не нужен барсе, потому что Месси дирижер!!

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 20:20

      Г-да из Бомбардира,не пора ли замылить комментарии бубна.Пример 23-тур:Ростов с Карпиным проиграет-ничья,Спартак сыграет вничью-победа.Вы что этому придурку доплачиваете?

      -2
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      Рейтинг: +320

      ваавва > ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 22:24

      Он высказывает свое мнение нах его гнать?Тебя же не гонят от сюда за твой комментарий,тебе может это не нравится, а кому то наоборот!!!!

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